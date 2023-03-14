50 yıldır çiftleri inceleyen araştırmacılara göre ilişkileri ‘yok eden’ 1 numaralı şey

Jessica Griffin ve Pepper Schwartz, CNBC için kaleme aldıkları makalede ilişkileri çıkmaza götüren davranış biçimlerini sıralıyor.

Makalaye göre psikolog Dr. John Gottman, 40.000 çift üzerinde yaptığı araştırmalara dayanarak , ilişkilerde en sorunlu dört iletişim türünü tanımlamış.

Küçümseme: Birlikte olduğumuz kişiye saygı duymadığımızı göstermek (örneğin, lakap takmak, göz devirmek, alay etmek).

Birlikte olduğumuz kişiye saygı duymadığımızı göstermek (örneğin, lakap takmak, göz devirmek, alay etmek). Eleştiri: Partnerin karakterine saldırmak.

Partnerin karakterine saldırmak. Savunuculuk: Bahaneler kullanarak veya suçu başka yöne kaydırarak eleştiriden korunma.

Bahaneler kullanarak veya suçu başka yöne kaydırarak eleştiriden korunma. Oyamak, duvar örmek: Görmezden gelmek, dalmak veya meşgul gibi davranarak iletişimden çekilmek.



Gottman, bu dördü arasında başarısız bir ilişkinin en büyük göstergesinin küçümseme olduğunu söylüyor.

Aşağılama neye benziyor?

Aşağılama, eleştiriden veya olumsuz bir şey söylemekten daha fazlasıdır. Partnerlerden birinin diğerinden daha zeki, daha iyi olduğunu iddia etmesidir. Karşı taraftaki kişi kendini değersiz ve sevilmemiş hisseder. Örneğin, diğer kişinin sözünü sürekli kesmek saygısızlıktır. Ancak söz kesme bir konuşma arzusundan ziyade, eşin söyleyecek ilginç ya da önemli bir şeyi olmadığına dair bir ifade olduğunda bu saygısızlığa dönüşür. Bu tür davranışlar sık hale geldiğinde; fark edilmediğinde veya kasıtlı olarak yapıldığında - herhangi bir ilişkinin başı dertte demektir.

Küçümseme ilişkileri nasıl yok eder mi?

Aşağılama, partnerlerin birbirlerinin arkasını kolladıklarını hissetmelerini imkansız kılar. Çiftler artık rakip olurlar. Ne zaman saldırıya uğrayacaklarını asla bilemezler.

Küçümseme sadece ilişkiler için kötü değil, aynı zamanda sağlığımız için de kötüdür. Hayatta kalmak için birbirimize ihtiyacımız var. Küçümseme, diğer insanlarla olan bu bağları keser veya tehdit eder.

Araştırmalar, iletişimlerinde küçümseme kullanan kişilerin kanser, kalp hastalığı ve soğuk algınlığı veya grip gibi diğer hastalıklar dahil olmak üzere daha yüksek hastalık oranlarına sahip olduğunu göstermiştir.

İlişkinizdeki küçümsemeyi nasıl ortadan kaldırabilirsiniz?



1. Olumsuz duyguları tanımlayın ve paylaşın



Örneğin: “Arkadaşlarınla ​​buluşmak için randevu gecemizi iptal ettiğine inanamıyorum. Sen bencil bir pisliksin. Benim duygularımı asla düşünmüyorsun!” Aşağılayıcı iletişimden kaçınmak için bunun yerine şu formülü kullanın:

Ne hissettiğinizi belirtin: “Birlikte vakit geçirmeyi dört gözle beklediğim için üzgün hissediyorum.”

“Birlikte vakit geçirmeyi dört gözle beklediğim için üzgün hissediyorum.” Bir istek ekleyin: “Planları değiştirmeden önce bunun hakkında konuşarak gelecekte bunun olmasını önlemek istiyorum.”

“Planları değiştirmeden önce bunun hakkında konuşarak gelecekte bunun olmasını önlemek istiyorum.” Partnerinizi sohbete davet edin: “Bunu yapabileceğimizi düşünüyor musun?”

2. Takdir kültürü yaratın

Takdirimizi ifade etmek, partnerimizin olumsuz yönlerinden çok olumlu niteliklerini fark etmemize yardımcı olur. İdeal olarak, olumlu ifadelerimizin ve jestlerimizin olumsuz olanlardan daha ağır basmasını isteriz - sihirli oran, en az beş olumlu ifadeye veya duyguya karşı bir olumsuz ifadedir.

Bir hafta boyunca iletişim kalıplarınızı takip edin. Pozitif (övmek, iltifat etmek, diğer partner için güzel bir şey yapmak) karşısında ne sıklıkla olumsuz etkileşimlere (örn. eleştirmek, görmezden gelmek vb) giriyorsunuz? Ertesi hafta, sihirli oranı kullanarak partnerinizle etkileşim kurun. Farklı hissediyor musun? Ayrıca birbirinizde sevdiğiniz 20 şeyin bir listesini yapmayı da deneyebilirsiniz. Bunları yüksek sesle okuyun ve zamanla listeye ekleyerek kendinize sorun.