Neden her işimiz için bir yapılacaklar listesi var da aşk hayatımız için yok?
1.gerçek’ bir adamla çıkın
Kabul ediyoruz; hayalinizdeki kişinin bir gün
hayatınıza gireceğini düşünmek ve nasıl istiyorsanız
size öyle davranacağına inanmak çok harika bir duygu! Ama
hayalinizdeki adam gerçeğe ne kadar uygun? Evet; Javier
Bardem’in gülüşüne, Gerard Butler’ın karizmasına, Matthew
McConaughey’nin kaslarına, Johnny Depp’in serseri ve
sempatik tavırlarına bayılıyoruz! Ama hepsinin bir adamda
toplanacağını sanıyorsanız, işte bu büyük bir yanılgı olabilir.
Biraz realist olun. Böylece, aşkta gerçek başarıyı yakalayabilme
şansınız daha yüksek olacak, inanın!
2. aşkını test edin
Biriyle birlikte olmaya başladığınız ilk günlerde,
karşınızdaki adam sizden çok hoşlandığını ve hayatı
boyunca sizinle birlikte olmak istediğini söyleyebilir. Biliyoruz,
söylediklerinin gerçek olmasını çok istiyorsunuz; ama sizce de
boş sözlere inanmaktan vazgeçmenin zamanı artık
gelmedi mi? Size direkt “Ona sakın inanmayın” diyemeyiz
elbette! Ama aşkını teste tabi tutmanızı, davranışlarını
gözlemlemenizi öneririz. Siz kendinizi geri çektiğinizde,
peşinizden geliyor mu, yoksa pes edip yok mu oluyor?
Peki ya, önceliği siz misiniz? Arkadaşlarıyla başka bir gün
görüşebilecekken, sizinle buluşmak yerine, onları mı tercih
ediyor? O zaman, bir kez daha düşünün.
3. önceliğinizi aşk yapın
Hepimizin bitmeyen bir yapılacaklar listesi var.
Bu nedenle, her şeyimiz planlı ve programlı olmak
zorunda. Peki ‘aşkı bulmak’ yapılacaklar listenizde kaçıncı
sırada? Çoğumuza sorsak, aşk önceliklidir ama aşkı bulmak
ya da birine vakit ayırmak gerçekte listemizin üst sıralarında
yer almıyordur. Oysa aşk, ilk sıralardaki yerini korumalı. Ama
sadece lafta değil! Bu nedenle, yapılacaklar listenizdeki bazı
şeyleri eleyin, yeni insanlarla tanışmak ve onlara şans tanımak
için programınızda yer açın ki aşk hayatınıza girsin!
4. risk almaktan korkmayın
Hepimiz güvenli hayatlarımız içinde mutluyuz. Her
ne kadar monoton yaşamlarımızdan şikayet edersek
edelim, alışkanlıklarımızdan bizi vazgeçirmek zor. Oysa, aşk
biraz da tehlikeli sularda yüzmek değil midir? Karar verin;
rahat ama sıkıcı hayatınız mı, riskli ama heyecan dolu bir
deneyim mi? Eğer aşk hayatınızda başarılı sonuçlara ulaşmak
istiyorsanız; yeniliklere hazır olmalı ve aşka kapılarınızı
açmalısınız. İncineceğim diye düşünüp etrafınıza duvar
örmektense, konfor alanınızın dışına çıkmaya cesaret
etmelisiniz.
5. ilk buluşmaya şans verin
Sizi en çok endişelendiren şey, ilk buluşma mı?
Yalnız değilsiniz, ilk buluşma birçok kişiyi huzursuz
eder! O halde biraz rahatlayın, çünkü pek çok ilk buluşma
anlaşmazlıklara ve yanılgılara gebedir! Bu nedenle,
ona ikinci bir şans vermekten çekinmeyin. Buluşmanız
bir facia mıydı? O halde şu tarafından bakın; kötü bir
buluşmadan ileride arkadaşlarınıza, hatta çocuklarınıza
anekdot olarak anlatabileceğiniz iyi bir hikaye çıkabilir.
6. hislerinizi su yüzüne
çıkarın
Bazen karşımızdakinin, bizim için uygun
biri olup olmadığını düşünmekten ve onu çözmeye
çalışmaktan, ne hissettiğimizi yok sayarız.
Onunla birlikteyken vaktiniz nasıl geçiyor? Sizde ilgi
uyandırıyor mu? Sıkılıyor musunuz, yoksa rahatsız mı
oluyorsunuz? Bir sonraki buluşmanızda anı yaşayın ve
ne hissettiğinize odaklanın!
7. pozitif olun, çekici
görünün
Hiç kimse, hayatı seven ve enerjisi yüksek
bir kadından daha seksi değildir! Biriyle çıkmaya
başladığınız zaman, aklı karışık ve depresif görünmekten
kaçının. Bu nedenle geçmişle vedalaşıp yeni bir ilişkiye
açık olmalısınız. Buluşmalarınızda eski sevgilinizin
sizi nasıl incittiğinden ya da işinizden ne kadar nefret
ettiğinizden yakınmayın. Doğal olun ve espriler yapın.
Daha eğlenceli bir buluşma yaşayacağınız kesin.
8. eski sevgilinizin
kırıntılarını temizleyin
Her buluşmada kendinizi, kalbinizi kıran eski
sevgilinizle yeni aşkınızı kıyaslarken mi buluyorsunuz?
Öyleyse, önce geçmişin izlerini bir güzel silin! İçinizde
biriken kızgınlığı, bir e-mail ile ona anlatın ve bu yükten
kurtulun. Ancak maili göndermediğinize emin olun!
Bir türlü aşamadığınız bir durumsa, duygularınızı yakın
bir arkadaşınızla veya bir terapistle paylaşın. Elinizden
geldiği kadar, pişmanlıklarınızı ve incinmişliklerinizi
üzerinizden atın. Sonra temiz bir sayfa açın ve ne
istiyorsanız, neye ihtiyaç duyuyorsanız, onu elde etmek
için çabalayın.
9. kendiniz olun
Şimdiye kadar sizi üzen adamlar için yeterince
gözyaşı dökmediniz mi? Ya da defalarca hayal
kırıklığına uğrayıp ilişkileriniz üzerine fazlasıyla kafa
yormadınız mı? Bu sağlıksız döngüden kurtulmanın
zamanı geldi. Bir ilişkide kendinizi güvensiz ve kafası
karışık hissediyorsanız, emin olun o her kimse sizin için
en iyisi değil, boşverin gitsin! Aksi takdirde, o ilişkide
siz kendiniz gibi olamayacaksınız. Sağlıklı bir ilişkide
önemli olan, onun kim olduğundan çok, sizin onun
yanında kendinizi nasıl hissettiğiniz!
10. flörtleşmenin keyfine
varın
Hazırladığınız ‘aşk kararları listesi’ne
son olarak eğlenceli fl örtleri de ekleyin. Bunun için yeni
insanlarla tanışmaya açık olun, eğlenmeye odaklanın ve
yeni şeyler deneyin. Yarın için endişelenmekten bir süre
olsun vazgeçin. Kendi konforlu alanınızdan dışarı adım
atmak, sizin için büyük bir fırsat olabilir. Haydi biraz
cesaret!