10 Adımda numara aşk

Neden her işimiz için bir yapılacaklar listesi var da aşk hayatımız için yok?

1.gerçek’ bir adamla çıkın

Kabul ediyoruz; hayalinizdeki kişinin bir gün hayatınıza gireceğini düşünmek ve nasıl istiyorsanız size öyle davranacağına inanmak çok harika bir duygu! Ama hayalinizdeki adam gerçeğe ne kadar uygun? Evet; Javier Bardem’in gülüşüne, Gerard Butler’ın karizmasına, Matthew McConaughey’nin kaslarına, Johnny Depp’in serseri ve sempatik tavırlarına bayılıyoruz! Ama hepsinin bir adamda toplanacağını sanıyorsanız, işte bu büyük bir yanılgı olabilir. Biraz realist olun. Böylece, aşkta gerçek başarıyı yakalayabilme şansınız daha yüksek olacak, inanın!



2. aşkını test edin

Biriyle birlikte olmaya başladığınız ilk günlerde, karşınızdaki adam sizden çok hoşlandığını ve hayatı boyunca sizinle birlikte olmak istediğini söyleyebilir. Biliyoruz, söylediklerinin gerçek olmasını çok istiyorsunuz; ama sizce de boş sözlere inanmaktan vazgeçmenin zamanı artık gelmedi mi? Size direkt “Ona sakın inanmayın” diyemeyiz elbette! Ama aşkını teste tabi tutmanızı, davranışlarını gözlemlemenizi öneririz. Siz kendinizi geri çektiğinizde, peşinizden geliyor mu, yoksa pes edip yok mu oluyor? Peki ya, önceliği siz misiniz? Arkadaşlarıyla başka bir gün görüşebilecekken, sizinle buluşmak yerine, onları mı tercih ediyor? O zaman, bir kez daha düşünün.



3. önceliğinizi aşk yapın

Hepimizin bitmeyen bir yapılacaklar listesi var. Bu nedenle, her şeyimiz planlı ve programlı olmak zorunda. Peki ‘aşkı bulmak’ yapılacaklar listenizde kaçıncı sırada? Çoğumuza sorsak, aşk önceliklidir ama aşkı bulmak ya da birine vakit ayırmak gerçekte listemizin üst sıralarında yer almıyordur. Oysa aşk, ilk sıralardaki yerini korumalı. Ama sadece lafta değil! Bu nedenle, yapılacaklar listenizdeki bazı şeyleri eleyin, yeni insanlarla tanışmak ve onlara şans tanımak için programınızda yer açın ki aşk hayatınıza girsin!



4. risk almaktan korkmayın

Hepimiz güvenli hayatlarımız içinde mutluyuz. Her ne kadar monoton yaşamlarımızdan şikayet edersek edelim, alışkanlıklarımızdan bizi vazgeçirmek zor. Oysa, aşk biraz da tehlikeli sularda yüzmek değil midir? Karar verin; rahat ama sıkıcı hayatınız mı, riskli ama heyecan dolu bir deneyim mi? Eğer aşk hayatınızda başarılı sonuçlara ulaşmak istiyorsanız; yeniliklere hazır olmalı ve aşka kapılarınızı açmalısınız. İncineceğim diye düşünüp etrafınıza duvar örmektense, konfor alanınızın dışına çıkmaya cesaret etmelisiniz.



5. ilk buluşmaya şans verin

Sizi en çok endişelendiren şey, ilk buluşma mı? Yalnız değilsiniz, ilk buluşma birçok kişiyi huzursuz eder! O halde biraz rahatlayın, çünkü pek çok ilk buluşma anlaşmazlıklara ve yanılgılara gebedir! Bu nedenle, ona ikinci bir şans vermekten çekinmeyin. Buluşmanız bir facia mıydı? O halde şu tarafından bakın; kötü bir buluşmadan ileride arkadaşlarınıza, hatta çocuklarınıza anekdot olarak anlatabileceğiniz iyi bir hikaye çıkabilir.



6. hislerinizi su yüzüne çıkarın

Bazen karşımızdakinin, bizim için uygun biri olup olmadığını düşünmekten ve onu çözmeye çalışmaktan, ne hissettiğimizi yok sayarız. Onunla birlikteyken vaktiniz nasıl geçiyor? Sizde ilgi uyandırıyor mu? Sıkılıyor musunuz, yoksa rahatsız mı oluyorsunuz? Bir sonraki buluşmanızda anı yaşayın ve ne hissettiğinize odaklanın!



7. pozitif olun, çekici görünün

Hiç kimse, hayatı seven ve enerjisi yüksek bir kadından daha seksi değildir! Biriyle çıkmaya başladığınız zaman, aklı karışık ve depresif görünmekten kaçının. Bu nedenle geçmişle vedalaşıp yeni bir ilişkiye açık olmalısınız. Buluşmalarınızda eski sevgilinizin sizi nasıl incittiğinden ya da işinizden ne kadar nefret ettiğinizden yakınmayın. Doğal olun ve espriler yapın. Daha eğlenceli bir buluşma yaşayacağınız kesin.



8. eski sevgilinizin kırıntılarını temizleyin

Her buluşmada kendinizi, kalbinizi kıran eski sevgilinizle yeni aşkınızı kıyaslarken mi buluyorsunuz? Öyleyse, önce geçmişin izlerini bir güzel silin! İçinizde biriken kızgınlığı, bir e-mail ile ona anlatın ve bu yükten kurtulun. Ancak maili göndermediğinize emin olun! Bir türlü aşamadığınız bir durumsa, duygularınızı yakın bir arkadaşınızla veya bir terapistle paylaşın. Elinizden geldiği kadar, pişmanlıklarınızı ve incinmişliklerinizi üzerinizden atın. Sonra temiz bir sayfa açın ve ne istiyorsanız, neye ihtiyaç duyuyorsanız, onu elde etmek için çabalayın.



9. kendiniz olun

Şimdiye kadar sizi üzen adamlar için yeterince gözyaşı dökmediniz mi? Ya da defalarca hayal kırıklığına uğrayıp ilişkileriniz üzerine fazlasıyla kafa yormadınız mı? Bu sağlıksız döngüden kurtulmanın zamanı geldi. Bir ilişkide kendinizi güvensiz ve kafası karışık hissediyorsanız, emin olun o her kimse sizin için en iyisi değil, boşverin gitsin! Aksi takdirde, o ilişkide siz kendiniz gibi olamayacaksınız. Sağlıklı bir ilişkide önemli olan, onun kim olduğundan çok, sizin onun yanında kendinizi nasıl hissettiğiniz!



10. flörtleşmenin keyfine varın

Hazırladığınız ‘aşk kararları listesi’ne son olarak eğlenceli fl örtleri de ekleyin. Bunun için yeni insanlarla tanışmaya açık olun, eğlenmeye odaklanın ve yeni şeyler deneyin. Yarın için endişelenmekten bir süre olsun vazgeçin. Kendi konforlu alanınızdan dışarı adım atmak, sizin için büyük bir fırsat olabilir. Haydi biraz cesaret!