Aşkınızı sigortalayın!

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Bu aslında hiç zor değil!

Ev sigortası, hayat sigortası, mücevher sigortası… Bütün bu sigortalara sahip olmak zor ve yorucu değil. Bunlar bir şekilde hayatınızın bir parçası olabilir ve imzaladığınız poliçeler sayesinde uzun yıllar sizinle kalabilir. Ancak mutlu bir evliliğin ya da ilişkinin imzalanacak bir poliçesi ve geçerlilik süresi olamaz. Evliliğinizin ya da ilişkinizin tek sigortası siz ve yaptıklarınız olabilir ancak. Yapılan araştırmaların çoğu evliliklerin gün geçtikçe mutsuzluğa sürüklendiğini ve boşanmaların arttığını gösteriyor. Ki artık araştırmalara gerek kalmadan sürekli çevremizde kötü giden evlilik hikayelerini dinleyip duruyoruz. Elbette her ilişkinin zor ve sıkıcı yanları olabilir. Bahsettiğimiz bu değil.

Zaten eğer hiç sorunumuz yok diyorsanız, o zaman ya yalan söylüyorsunuz ya da sizin göremediğiniz ve ters giden bir şeyler var. İlişkinizin yolunda gitmesini istiyorsanız ilişkinizin dinamiklerini iyi belirleyin. Romantizminiz kayalara çarptığında sizi kurtaracak bir sahil güvenlik ekibi bulamayabilirsiniz. Sığınacağınız tek botun siz ve sevgiliniz olduğunu unutmayın ve önerilerimize kulak verin.

