Ev sigortası, hayat sigortası,
mücevher sigortası… Bütün
bu sigortalara sahip olmak
zor ve yorucu değil. Bunlar
bir şekilde hayatınızın bir
parçası olabilir ve imzaladığınız poliçeler
sayesinde uzun yıllar sizinle kalabilir.
Ancak mutlu bir evliliğin ya da ilişkinin
imzalanacak bir poliçesi ve geçerlilik
süresi olamaz. Evliliğinizin ya da
ilişkinizin tek sigortası siz ve yaptıklarınız
olabilir ancak. Yapılan araştırmaların
çoğu evliliklerin gün geçtikçe mutsuzluğa
sürüklendiğini ve boşanmaların arttığını
gösteriyor. Ki artık araştırmalara gerek
kalmadan sürekli çevremizde kötü giden
evlilik hikayelerini dinleyip duruyoruz.
Elbette her ilişkinin zor ve sıkıcı yanları
olabilir. Bahsettiğimiz bu değil.
Zaten eğer
hiç sorunumuz yok diyorsanız, o zaman
ya yalan söylüyorsunuz ya da
sizin göremediğiniz ve ters giden
bir şeyler var. İlişkinizin yolunda gitmesini
istiyorsanız ilişkinizin dinamiklerini
iyi belirleyin. Romantizminiz kayalara
çarptığında sizi kurtaracak bir sahil
güvenlik ekibi bulamayabilirsiniz.
Sığınacağınız tek botun siz ve
sevgiliniz olduğunu unutmayın ve
önerilerimize kulak verin.