Diş gösterme, dişiliğini göster

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Dişil enerji demek, kadının kendi bedeni ve ruhu ile gerçek bir kadın olması demektir. Nasıl mı? İşte cevabı!

Yazı: Nilgün Yıldız/Pozitif



Biri hakkında ‘dişil enerjisi çok yüksek’ denildiğinde aklınıza ilk ne gelir? Çoğunlukla seksi giyimli, bir ortama girdiğinde tüm dikkatleri çekebilecek kadar cesur ve havalı bir kadın değil mi? Bu nedenle birçok kadın, dişil enerjisinin yüksek olmasının, kötü bir kadın imajı çizdiğini de düşünür. Oysa dişil ve eril enerjiler düşünülenin aksine sadece seksi ya da erkeksi olmak anlamına gelmiyor. Hem erkekte ve hem kadında bir arada bulunan bu iki enerji, cinsiyetten farklı... Öncelikle bunun ayrımını yapmak gerekiyor. Bu iki enerjinin dengeli olması

ise dengeli bir yaşam için şart. Neden mi? Bu sorunun cevabını Spiritüel Yaşam Uzmanı Gülden Üner verdi.



Dişil ve eril enerji neden dengede olmalı?

Aslında dişil enerji denilen kavramı sağ beynimiz gibi düşünebiliriz. Eril enerji ise sol beynimizin etkilediği bir enerji alanıdır. Normal yaşamımızda her iki beynimizi de kullandığımıza

göre kadında da erkekte de bu iki enerji var demektir. Sağ ve sol beyine gelecek olursak; sağ beynimiz daha yaratıcı, daha duygusal, şefkat, merhamet, sevgi gibi duyguları yaşadığımız tarafımızdır. Sol beynimiz ise analitik, mantıklı düşünen, plan, program yapan tarafımızdır. İkisi birbiriyle tek bir bedende dengeli çalıştığında eril ve dişil enerji de dengede olur.



Peki ya enerjiler dengesiz olduğunda?

Bir kadının eril enerjisi yüksek olduğunda dişil enerjiyi bastırıyor. Etrafımız erkeksi kadınlarla dolu. Neden mi? Kadınlar güçlü olmayı öğreniyor çünkü böyle olmaları gerektiği öğretildi. “Mutlaka oku, kendi paranı kendin kazan gibi” cümlelerle büyüdüler. Ayakları üzerinde durma hikayesini, ‘erili yükselt’ olarak anladık. Bu durumda ne yaptık? Dişile ait olan ne varsa onu yok sayma, bastırma eğilimine girdik. Fakat kadın ya da erkek hiç fark etmez, bu bizim hem bedensel, hem ruhsal olarak huzursuz hissetmemize sebep oluyor. Bu nedenle her ikisinin dengesi çok önemli. Erkekte de aynı şekilde olmalı.



Eril tarafı yüksek olan kadınları nasıl tanırız?

Eril tarafı daha yüksek olan kadınlara baktığımızda daha sert görünürler. Konuşmalarında, davranışlarında, beden dili hareketlerinde sert tavırlar görürsünüz. Erkeklerde dişil taraf yüksek olduğunda ise daha yumuşaklardır. Fakat bu yumuşaklık eşcinsellik olarak düşünülmesin. Bu erkekler olaylara daha duygusal tepkiler verirler. Çünkü erkeğin dişili yüksekse duygularıyla hareket eder. Hareketleri yavaş olur, içine kapanıktır.



