Dişiliğiniz kişiliğiniz olabilir

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Hepimiz ilk bakışta dişiyiz. Fakat günümüzün mücadeleci yaşam şartları bizi farkında olmadan maskulen davranmaya yöneltiyor. İşte içinizdeki dişil enerjiyi yeniden harekete geçirecek ipuçları...

Yazı: Deniz Gürlek



Dişilik yayan hareketler

• Su şişesini bile kendiniz açmayın. “Açamadım” deyin ve yanınızdaki erkeğe uzatın. Bırakın o şişeyi açarak kendini Herkül zannetsin.

• Dolap monte edebilecek kadar becerikli olsanız da bu becerilerinizi kendinize saklayın, evinizdeki hiçbir tamiratı yapmaya kalkmayın. Ampul bile değiştirmeyin.

• Basit bir buluşma bile olsa karşınızdaki erkek sizi evinizden alıp evinize bırakmalı. Sakın ‘ben kendim giderim’ havalarına girmeyin. Biliyoruz ona fazla yük olmamaya çalışıyorsunuz ama aslında böyle yaparak onun erkek gibi hissetme fırsatını elinden almış oluyorsunuz.

• Siz bir torba bile taşıyamayacak kadar narinsiniz unutmayın. Elinizdeki torbaları hemen ona verin.

• Yemekteyken garsonu siz çağırmayın. Madem masada bir erkek var, garsonla o muhatap olmalı.

• Erkeklerin ilgi alanlarına sizin de ilginiz olabilir. Örneğin futbol. Ama teknik direktör olacak bilgiye sahip olsanız da bunu yanınızdaki erkeğe belli etmeyin. Futbolla ilgilendiğinizi elbette söyleyin ardından da ona bu konuda akıllıca sorular sorarak erkeklik alanına tecavüz etmediğinizi gösterin.

• Onu evinize çağırdınız diyelim. Size “Gelirken ne getireyim?” derse, sakın “Hiçbir şeye gerek yok” demeyin. En azından bakkaldan alabileceği basit bir şey söyleyin. Önemli olan getirdiği şey değil, kendisini işe yarar hissettirmek.

• Çevreden en ufak bir tehdit olduğunda ona yaklaşın. Onun korumasına ihtiyaç duyduğunuzu belli edin, erkekliğine erkeklik katın.



Dişilik yayan davranışlar

• Kıskançlık yapın. Erkek sahiplenildiğini hissetmek ister.

• Sizi güzel bir yemeğe götürdü diye minnettar olmanız gerekmiyor. Kibarca bir teşekkür yeterli. Hiçbir zaman hiçbir konuda teşekkürü abartmayın. Kendi değerinize sahip çıkın.

• Ona minnettar olmak yerine hayran olabilirsiniz. Onda hayran olduğunuz şeyleri ona söylemekten çekinmeyin. Erkeklerin egosunun beslenmeye ihtiyaç duyduğunu unutmayın.

• Ağlayın. Siz dişisiniz, yani kırılgansınız, yani kolayca ağlayabilirsiniz. Bir filme, televizyondaki bir habere hatta sokakta gördüğünüz kediye bile ağlayın.

• Nazlı olun, cilveli olun. Hatta şımarık olun. Siz hiç şımarık yetişkin bir erkek gördünüz mü? Şımarıklık kadına mahsus bir özelliktir, bunu abartıya kaçmadan kullanın.

• Dünya sizin çevrenizde dönüyormuş gibi davranın.

• Hareketleriniz sert ve hızlı olmasın. Yumuşak olun. Sesinizi bile kontrol edin, bağırmayın, mümkün olduğunca yumuşak konuşun. Ama yumuşak konuşun derken kesinlikle bebek sesi çıkarın demiyoruz, dikkat!

• Kırıtmayı öğrenin. Kalçanızla çember çizmeniz gerekmiyor ama erkek gibi değil kadın gibi yürüyün.

• Nasıl her kadının içinde zaman zaman bastırmakta zorlandığı bir anne figürü varsa erkeklerin içinde de koruyucu olmak isteyen bir baba figürü var. Bunu sergilemesine fırsat vermek bir erkeğin size bağlanmasını kolaylaştıracaktır.

