Ekonomik güç yatak odasında!

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Kadınların ekonomik gücü elinde tutması yatak odanızı vurmasın!

İlk çağlardan beri süregelen bir ezber var; evde kadının hakimiyetinin, dış dünyada erkeğin gücüyle birleştiği bir denge. Erkeğe gücün yakıştırıldığı, naif ve savunmasız kadının, erkek tarafından korunduğu ilişkiler… İlk çağlarda, mağarada çocuklarıyla erkeğini bekleyen kadını, yırtıcı hayvanlardan koruyan, avlanıp ailesinin karnını doyuran erkekleri resimliyoruz zihnimizde. Sonrasında, kulelerde hapsedilmiş prensesleri kurtaran parlak zırhlı şövalyeleri. Erkekler vatanları için savaşmaya gittiğinde evde çocuklarına sahip çıkan, savaşa geri planda destek veren kadınları. Ezberimiz hep ailesini koruyan, kollayan ve geçimini sağlayan, reis erkek kavramı üzerine. Günümüzde bu ezber bozuldu. Yerine koyacağımız tek bir ezber yok artık; kimi evlerde aile reisi hala erkekken, kimi evlerde kadının dominantlığı ön planda. Kiminde ise ‘reislik’ kavramı çoktan Kızılderili kabileleriyle özdeşleşen eski moda bir kavram haline gelmiş. Bağımsız iki yetişkinin, birlikte yaşamı benimsenmiş. Kadının ekonomik bağımsızlığını kazanması ile birlikte erkeğin güçlü, haşmetli duruşu, imgesel manasını yitirmiş. Özellikle büyük şehirlerin yeni nesil evliliklerinde, kadın erkeğin kendisini dış dünyaya karşı korumasına ihtiyaç duymuyor artık. Kendi ayakları üzerinde durabilen, kendi ‘ekmeğini’ kazanabilen kadının ilgi alanı, çoktan el işi yapmaktan kariyer basamaklarını nasıl çıkacağına, hangi ülkeyi gezeceğine kaymış durumda. Kadınlar artık, erkeğin fiziksel gücüne eskisi gibi ihtiyaç duymuyor. Çünkü erkeğin maddi ve manevi olarak kendisine bakmasının getireceği kısıtlamaları artık kabul etmek istemiyor. Ne giyeceğine, nereye kiminle gidebileceğine ve hangi saate kadar dışarıda kalabileceğine erkeğin müdahale etmesine izin vermek istemiyor.

