Eski sevgililerinden birine yaptığın en büyük sürprizi söyle, desek...

Ok duygusal bir insanım zaten. Hep çiçekler alırım sevgilime. Bir keresinde sevgililer gününde sevgilime tek taş yüzük almıştım.

İş dışında genelde evde mi vakit geçirirsin yoksa dışarıda eğlenmeyğ mi tercih edersin?

Önceden çok çıkardım, gezerdim. Ama bir yaştan sonra bıkıyor insan. Artık daha az çıkıyorum ve evde kalıp, film izliyorum.

Nasıl bir sevgili?

Esmer, 1.70 boylarında, gözüme hoş gelen birisi olmalı. Ancak güzellikten ziyade zekaya önem veririm. Biraz da fırlama olsun.

Kıskanç mısın? Sevgilin erkek arkadaşlarıyla sen olmadan görüşebilir mi?

Evet, kıskancımdır. Sevgilimin ben olmadan görüşmesini istemem asla.

İlk adımı kim atmalı ilişkilerde?

Erkek tabii ki. Ne de olsa kadın erkeğin bir adım gerisindedir her zaman!