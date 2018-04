Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Erkeklerin bir kadında olmasını istedikleri özellikler neler? "Erkekler nelerden hoşlanır?" sorusunu masaya yatırdık. Bulduğumuz yanıtlar: Zarafet, akıl, sevgi, macera ve inanç!

Biz kadınlar genelde erkeklerin kusursuz bir vücuda ve harika yüz hatlarına sahip bir kadına aşık olacaklarını düşünür ve kendimizi çoğu zaman yetersiz görürüz. Oysa azımsanamayacak sayıda erkeğin itiraflarına göre, her ne kadar ilk başta baktıkları şey güzellik ve seksapel olsa da uzun süreli bir beraberlik yaşamak istedikleri kadında aradıkları özellikler çok daha farklı.



Eğer bir kadında ihtiyaç duydukları her insandan bir parça görebiliyorlarsa, işte o kadın, aradıkları mükemmel kadın. Örneğin, bir arkadaşım bir gece kulübünde tanıştığı kızın ona "Hava serin, ceketini al istersen" demesine vurulmuş. Böyle bir kızın onu bir anne gibi kollayabileceğini hissetmiş bir anda. Peki o zaman nedir erkeklerin bir kadında mumla aradığı bu özellikler? Buyrun, mini rehberimize.



KIRICI SÖZLERDEN UZAK DURMAK, ZARAFETİ ELDEN BIRAKMAMAK ÖNEMLİ!

Erkekler her zaman kadınların açık sözlü olmamalarından ya da imalarından yakınsalar da, aslında ibrenin ucu kendilerine çevrildiğinde gerçeklerin çikolata sosuyla kaplanmış halini duymayı tercih ederler. Bu noktada tabii, sözlerin efendisi olmanızda fayda var. Aynen bir diplomat gibi isteğinizi ya da fikrinizi belirtirken erkeğinizi incitmeyecek kelimeler kullanmanız gerek. Örneğin, sevgiliniz spor salonuna yazılmışsa ve iki ay içinde çok daha sıkı bir vücuda sahip olacağını söylüyorsa ona "Saçmalama, mucize diye bir şey yoktur" demek yerine "Süreyi biraz artıralım, ben senin bu halinle hemen vedalaşmak istemiyorum" diyebilirsiniz.



AKILLI VE PLANLI OLUN!

Erkeklerin bir diğer itirafı: "Hiçbir erkek aptal kadın istemez." İş toplantılarından tutun akraba ziyaretlerine kadar yanlarında gurur duyabilecekleri, konuşmasıyla, kültürü ve aklıyla herkesi etkileyebilecek kadınları görmek isterler. Akıllı bir kadını ele geçirmeyi ve daha da önemlisi elde tutmayı ancak akıllı bir erkek başarabilir ve erkekler de her zaman akıllı olduklarını hissetmek isterler. Uzun süreli bir ilişkide bir kadının her konuda bilgili olması sayesinde sıkılmadan saatlerce konuşabilmesi bir erkeğin en çok dikkat ettiği şeylerden biri. Ayrıca hayatlarını paylaşmayı düşündükleri kadının hayat hakkında tavsiye verebilecek ve evi çekip çevirebilecek kapasitede olması, hesap kitaptan anlaması da olmazsa olmaz özelliklerden.



ANNE SEVGİSİ VE ŞEFKATİ

İri göğüslerin, genç bir cildin, dolgun kalçaların erkeklere neden çekici geldiğini düşündünüz mü? Bütün bu fiziksel özellikler doğurganlığın sembolü de ondan. Bir erkek her şeyden önce genlerini devam ettirmeye programlıdır. Ve bir kadını kadın yapan bunu gerçekleştirebilecek kişi olmasıdır. İşte bu yüzden erkekler uzun süreli bir aşk yaşadıkları kadını çocuklarının potansiyel annesi olarak görürler ve sizin ona yaklaşımınız ilerde nasıl bir anne olacağınızın ipuçlarını verir. Onlara koşulsuz sevgi verebilecek, ilgili ama pimpirikli olmayan, kontrollü ama baskıcı olmayan bir kadın ararlar, hep. Kısacası ona "Bu saate kadar nerelerdesin?" yerine "Merak ettim, iyisin değil mi?" diye aramanız bir başlangıç olabilir.



YENİLİKLERE AÇIK VE MACERAPEREST KADINLAR BİR ADIM ÖNDE!

Çoğu erkeğin uzun süreli bir ilişkiden ya da evlilikten kaçış nedeni, hayatın sürprizlerinin o son imzayla beraber sadece bir anıya dönüşecek olmasıdır. Sürekli yeni şeyler denemeye açık, değişikliklerden korkmayan bir kadın asla sıkıcı da olmaz diye düşünüyor birçok erkek. Kadınların büyük bir oranının böyle olmamasından şikayetçiler ve bu yüzden de evliliği sadece gümüş yemek takımları ve mobilya alışverişinden ibaret sanıyorlar. Oysa onunla beraber deniz altı dalışına gidebilecek ya da belki hafta sonları Polonezköy'de uçurtma uçurmaya gidebilecek, kısacası her an her şeyi yapabilecek bir kadına hiçbir erkek 'hayır' demez.



ASIL MESELE HAYATI PAYLAŞMAK...

Bir kadının sevdiği erkeğe her koşulda destek olması, onu olduğu gibi kabul etmesi ve ona duyduğu aşkın en ufak bir dalgada sarsılmaması bir erkek için çok önemli. Erkeklerin bakış açısına göre, eğer sevdikleri kadın, onlara inancını ne olursa olsun kaybetmiyorsa işte o kadın, bir ömür boyu beraber olunacak kadın. Sevgiliniz 30'lu yaşlarında olmasına rağmen hala ünlü bir oyuncu olma hayalleri kuruyorsa, sizin ona bu konuda destek çıkmanız ve ona inanmanız onu çok etkileyecektir. Ya da sevgiliniz işten çıkarılmış olabilir, sizin ona inancınız, daha da iyi bir iş bulmasına yardımcı olacaktır. Bir kadınla bir erkeğin birbirine olan inancı sarsılmıyorsa, bu ilişkinin kökleri toprağın çok altında demektir, deprem bile kökleri yerinden söküp atamaz.



DOĞASINA AYKIRI DAVRANMAYIN, SİZİ KORUYUP KOLLAMASINA İZİN VERİN!

Erkekler doğaları gereği sevdiklerini korumaktan ve güçlü lideri oynamaktan hoşlanırlar. Bir erkek, kendi ayaklarının üstünde durabilen, maddi-manevi hiçbir yardıma ihtiyaç duymayan bir kadına bile aşık olsa, arada bir onu korumayı, kollamayı hayal edecektir. Erkeklerin kendilerini kadınlara ispat etme yollarından biri de onlara yardım etmektir. Bu, arabanın lastiğini değiştirmekten tutun, korku filmi izlerken güçlü kollarıyla sizi sarıp sarmalaması bile olabilir. Önemli olan ne yaptığının büyüklüğü değil, kendini prensesini hain cadıdan kurtaran bir şövalye gibi hissetmesidir. Arada sırada, bu çılgın dünyadan ürken narin Lolita'yı oynamanızda hiç sakınca yok. Siz ertesi günü iş yerinde yine Amazon'ların kraliçesi rolüne kolaylıkla girersiniz nasıl olsa.