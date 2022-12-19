Eşinizle aynı işte misiniz? Aynı ofiste birlikte çalışan çiftlere 5 öneri

North Dakota State University Extension Service'in kırsal ve tarımsal işletme geliştirme uzmanı, araştırmacı Glenn Muske'a göre her 10 Amerikan hanesinden biri en az bir aile şirketi işletiyor ve aile üyeleri "ortak girişimciler" olarak hayatlarına devam ediyor.

Eşinizle aynı iş yerinde, aynı ofiste çalışıyor olabilirsiniz. Ya da yaptığınız için ortaklarısınız. Hedefiniz birlikte çalışmaksa, sağlıklı bir iş-yaşam dengesi oluşturmak; hem evliliğinizdeki hem de iş yaşamında başarıya ulaşmak için oldukça önemlidir. İşte eşinizle birlikte nasıl başarılı ve mutlu bir şekilde çalışacağınız hakkında 5 kural.

1. Her zaman aynı hedefler için çalışan bir ekip olduğunuzu unutmayın

Eşiniz de olsa siz iş yerinde aynı hedef için çalışan bir ekibiniz parçasısınız. Ekip olarak, hedeflerinizi ve sorumlulukları nasıl paylaşacağınızı belirleyin. Bunu mümkün olduğunca her ikinizin güçlü yönlerine göre yapmak önemlidir. Görevler sizin kaptan köşkünüzde olmadığında da kabul etmek, ardından işi yapmak için desteğe ihtiyacınız varsa yardım istemek önemlidir.

2. Esneklik ve uyarlanabilirlik, başarınızın anahtarıdır

Üzerinde ne kadar çok çalışırsanız çalışın ve üzerinde ne kadar düşünülmüş olursa olsun, neredeyse hiçbir plan mükemmel değildir. Bir planın herhangi bir şekilde aksamadan işlemesi nadirdir. Bu nedenle içinizden birinin yaptığı bir plan başarısız da olabilir. Eğer ki zaten en baştan ayakları yere basmayan, iyi düşünülmemiş bir girişimde bulunulmuyorsa; her işte zaman zaman başarısızlıklar olabileceğini kabullenmek gerekir. Her yolunda gitmeyen iş için birbirinizi kırmak, yıpratmak, suçlamak ev yaşamına da olumsuz yansıyacaktır.

YourTango'nun makalesinde bu konuda şu öneri yer alıyor: Planların değişmesi gerekebileceğini baştan kabul edin. Krizler olacak ve önceliklerin hiç beklemediğiniz bir anda değişmesi gerekebilir. Bu olduğunda, takım arkadaşınızın hayal kırıklığını ifade etmesine izin verin, suçlamaktan kaçının ve birbirinize aynı hedefler için çalışan bir ekip olduğunuzu hatırlayın. Sızlanmayı minimumda tutun, uyum sağlayın, planda revizyonlar yapın ve sonra devam edin. Aksiliklerin sizi durdurmasına izin vermeyin.

3. Sorumlulukları ve istekleri netleştirin

Sorumluluk paylaşımı birlikte çalıştığınız sürece devam eden bir süreç olacak. Sorumlulukları iletmek için elinizden gelenin en iyisini yapsanız bile, yine de yanlış iletişim ve yanlış anlamalar olacaktır. Bu olduğunda, çekişme ve suçlamayı minimuma indirmeyi unutmayın. Bu konuda kavga etmek enerjinizi çalar, çalışma ortamındaki diğerlerini rahatsız eder, sizi hedeflerinizden uzaklaştırır ve ilerlemenizi engeller.

4. Aranızdaki farklılıkları kabul etmeyi ve bunlarla başa çıkmayı öğrenin

Biriniz formları doldururken birinizde forma yazılacak bilgileri söyleyebilir. Akıllı bir iş birliği sizi güç kavgasından kurtaracak ve hem iş yeri huzurunu hem de evdeki huzuru sağlayacaktır. Bir çift olarak birlikte çalışırken başarılı olmak için, ikinizin de aranızdaki farklılıklarla uzlaşmanız gerekir. Aranızdaki farklı doğru yönetebilirseniz bu sizi daha güçlü yapar. Bu nedenle aranızdaki farklı işin gelişimi için yaratıcılık fırsatı olarak görsün, tam tersine işin yavaşlaması ya da aksamasının bir nedeni olmasın.





5. "Hayat olur" gerçeğini kabul edin ve kabul edin

Hiçbirimizin yarına dair bir garantisi yok. Bu hayatla ilgili bir gerçektir (ve bazen üzücü bir gerçektir). Bu durum kontrolümüz dışındaki şeylerin de olabileceğini ve hatta olacağı anlamına geliyor. Unutmayın, iş ortağı ve yaşam ortağısınız. Bu nedenle takım arkadaşınıza öncelik vermek ve bu kuralları anlamak, profesyonel başarınız ve ömür boyu sürecek evlilik mutluluğunuz için çok önemlidir.