İsterim ki her insan, sevdiğini en az benim kadar sık söyleyebilsin.
Beraber yaşlanmak istediğim,
hayatımın aşk
arkadaşı...
Yaş günü ayın
geldi. Kutlu mutlu
mayıs ayı. Kolay
kurtulamazsın
benden malum,
bilesin. Sana ulaştırması en kolay, en
hınzır, en kalıcı sürpriz hediye elimden bu
gelirdi. Ve işte geldi!
Oysa sen sağlamcısındır. Sürprizlere karşı
azıcık ön yargılısın. Boğa burcusun, titiz ve
temkinli adamsın. Kaderin utansın, sürpriz
delisi bir kadına çatmışsın!
Mektup kültürü biteli, hayatımıza sanallık
geldi. Oysa ben sana ne çok mektup
yazdımdı. Ne çok bayılırım her duygumu
beyaz sayfada siyah harflerle dokunulur
kılmaya...
İsterim ki, hiçbir duygu havada asılı
kalmasın; sevgi somut birer satır olarak
miras kalsın aramızda.
Herkes hissettiklerimi söylemekten asla
utanmadığımı, yüksek sesle ilan etmekten
asla çekinmediğimi ve bunu herkese
tavsiye edip örnek olmak için bilerek
yaptığımı bilsin.
İsterim ki, her insan, sevdiğini en az benim
kadar sık söyleyebilsin. Amin.
Beni olduğum gibi kabul ettiğin, bir gün
bile yargılamadığın, yadırgamadığın,
değiştirmeye, bencilce kendi istediğin
kalıba oturtup kendi yönüne çekmeye
çalışmadığın, üzerimde hiç baskı
kurmadığın, beni bana bıraktığın,
düşüncelerime saygıyı eksik etmediğin,
yerinde yapıcı eleştirilerini asla
sakınmadığın, beni daha iyi bir insan
olmaya, daha çok düşünmeye mecbur
ettiğin, bana dinlemeyi öğrettiğin, saatlerce
en saçma hayallerimi bile değer vererek
dinlediğin, değer verdiğin ve bunu bana her daim hissettirdiğin...
Geceleri yazılarıma, hikayelerime, yani
yazmaya kaçtığımda, içinden çıkmak
bilmediğim hayallere daldığımda, gelip
tüm samimiyetinle:
“Acele etme, rahat rahat yaz. Ben hep
yanındayım nasıl olsa. Düşüncelerinden de
utanma. İşin zor ama usanma. Ben seninle
gurur duyuyorum sen yazdıkça...” diyerek
can-ı gönülden desteklediğin için...
Hemfikir olmadığımız konularda kıran
kırana tartışırken, saygı sınırını asla
aşmadığın, bana tartışmayı öğretip
sevdirdiğin ve adam gibi adam olduğun
için aslında...
Ne çok şey için teşekkür etmek istiyorum
sana!
Güven aşılayarak, sevgini ne güzel
yaşatıyorsun bana!
Sağı solu, kimseyi takmadan, her daim ilk
önce beni bana soruyorsun ya, bayılıyorum
bu huyuna! Destek veriyorsun her
ihtiyacım olduğunda. Yalnız bırakıyorsun,
yalnızlığıma aç kaldığımda. Gözümü
açıyorsun, sinirlenip öfkeden kör
olduğumda.
Özgürlükleri elden almak, sınır koymak,
kısıtlamak modayken, sana hiçbir zaman
uymadı bu moda.
Özgürlüğümdür esasında en çok takdir
edip sevdiğin, bilirim mesela.
Güvenmek kolay değilken, güven duyarsın
insanlara.
Kadınları hor görenler, saymayıp sövenler,
destek olmayıp köstek olanlar cirit atarken
etrafta, el üstünde tutarsın sen hayatındaki
kadınları daima.
Giresun yaylalarının yeşil havasını
ciğerlerine çekmiş, Karadeniz’e nazır
doğmuş bir İzmirlisin ne de olsa!
Anlayacağın, tam aşık olunacak adamdın.
Ben de aşık oldum sana.
Ben şanslıyım, darısı tüm kadınların
başına.
Nice mutlu, sağlıklı, aşk dolu yaşlar
diliyorum sana.
Tabii ki benim yanımda!