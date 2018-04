Hayatımın ince detayı

İsterim ki her insan, sevdiğini en az benim kadar sık söyleyebilsin.

Beraber yaşlanmak istediğim, hayatımın aşk arkadaşı... Yaş günü ayın geldi. Kutlu mutlu mayıs ayı. Kolay kurtulamazsın benden malum, bilesin. Sana ulaştırması en kolay, en hınzır, en kalıcı sürpriz hediye elimden bu gelirdi. Ve işte geldi! Oysa sen sağlamcısındır. Sürprizlere karşı azıcık ön yargılısın. Boğa burcusun, titiz ve temkinli adamsın. Kaderin utansın, sürpriz delisi bir kadına çatmışsın! Mektup kültürü biteli, hayatımıza sanallık geldi. Oysa ben sana ne çok mektup yazdımdı. Ne çok bayılırım her duygumu beyaz sayfada siyah harflerle dokunulur kılmaya... İsterim ki, hiçbir duygu havada asılı kalmasın; sevgi somut birer satır olarak miras kalsın aramızda. Herkes hissettiklerimi söylemekten asla utanmadığımı, yüksek sesle ilan etmekten asla çekinmediğimi ve bunu herkese tavsiye edip örnek olmak için bilerek yaptığımı bilsin. İsterim ki, her insan, sevdiğini en az benim kadar sık söyleyebilsin. Amin.



Beni olduğum gibi kabul ettiğin, bir gün bile yargılamadığın, yadırgamadığın, değiştirmeye, bencilce kendi istediğin kalıba oturtup kendi yönüne çekmeye çalışmadığın, üzerimde hiç baskı kurmadığın, beni bana bıraktığın, düşüncelerime saygıyı eksik etmediğin, yerinde yapıcı eleştirilerini asla sakınmadığın, beni daha iyi bir insan olmaya, daha çok düşünmeye mecbur ettiğin, bana dinlemeyi öğrettiğin, saatlerce en saçma hayallerimi bile değer vererek dinlediğin, değer verdiğin ve bunu bana her daim hissettirdiğin... Geceleri yazılarıma, hikayelerime, yani yazmaya kaçtığımda, içinden çıkmak bilmediğim hayallere daldığımda, gelip tüm samimiyetinle: “Acele etme, rahat rahat yaz. Ben hep yanındayım nasıl olsa. Düşüncelerinden de utanma. İşin zor ama usanma. Ben seninle gurur duyuyorum sen yazdıkça...” diyerek can-ı gönülden desteklediğin için... Hemfikir olmadığımız konularda kıran kırana tartışırken, saygı sınırını asla aşmadığın, bana tartışmayı öğretip sevdirdiğin ve adam gibi adam olduğun için aslında... Ne çok şey için teşekkür etmek istiyorum sana!



Güven aşılayarak, sevgini ne güzel yaşatıyorsun bana! Sağı solu, kimseyi takmadan, her daim ilk önce beni bana soruyorsun ya, bayılıyorum bu huyuna! Destek veriyorsun her ihtiyacım olduğunda. Yalnız bırakıyorsun, yalnızlığıma aç kaldığımda. Gözümü açıyorsun, sinirlenip öfkeden kör olduğumda. Özgürlükleri elden almak, sınır koymak, kısıtlamak modayken, sana hiçbir zaman uymadı bu moda. Özgürlüğümdür esasında en çok takdir edip sevdiğin, bilirim mesela. Güvenmek kolay değilken, güven duyarsın insanlara.



Kadınları hor görenler, saymayıp sövenler, destek olmayıp köstek olanlar cirit atarken etrafta, el üstünde tutarsın sen hayatındaki kadınları daima. Giresun yaylalarının yeşil havasını ciğerlerine çekmiş, Karadeniz’e nazır doğmuş bir İzmirlisin ne de olsa! Anlayacağın, tam aşık olunacak adamdın.

Ben de aşık oldum sana. Ben şanslıyım, darısı tüm kadınların başına.



Nice mutlu, sağlıklı, aşk dolu yaşlar diliyorum sana. Tabii ki benim yanımda!