Her öptüğünüz prens kurbağaya mı dönüşüyor?

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İlişkilere inancımız azaldı, kırıldık, döküldük.

“Ve… Genç kız eğilerek kurbağayı öper. Bir anda kötü cadının yaptığı korkunç büyü bozulur, kurbağa yakışıklı bir prense dönüşür. Genç kız ile prens sonsuza kadar mutlu mesut yaşarlar...” diye biter masal. Keşke gerçek hayatta da ilişkilerimiz bu kadar risksiz ve mükemmel olsa… Doğru kişiyi bulunca, bir dokunuş, onu en ideal erkeğe çevirebilse… Masalı istediğiniz gibi kurgulamaya ne dersiniz? Üstelik acı çekmek yok, mendiller bitene kadar ağlamak ya da buzdolabı önünde sabahlamak da…



Pesetmek yok!

Kara kış kapıda, yalnızlık diz boyu, ne yaptık ne ettiysek olmadı… Hayaller kurduk, masallara inandık, aradık taradık mutlu bir ilişkiyi yakalayamadık… Pes etmek yerine bakış açınızı değiştirmeye ne dersiniz? Karen Salmansohn’ın son kitabı “Prince Harming Syndrome”da bahsettiği gibi, gerçek ilişki belki sandığımız gibi değildir, bizi gerçekten mutlu edecek erkek tam da buralarda bir yerde olabilir ya da yeniden denemekten korkmanın aslında gereksiz olduğuna inanabiliriz. Asla vazgeçmek yok! Kapının arkasında, karşı sokakta ya da bir ev partisinde, mutlaka prensimizi bulacağız, el feneriyle değil ama ona göre! Büyük düşünür Aristo da, tıpkı bizim gibi “gerçek ilişki ve mutluluk” üzerine uzun uzun kafa yormuş. Aristo, üç tip ilişkiden söz etmiş: Zevk ilişkisi, menfaate bağlı birliktelik ve erdeme dayalı ortaklık. Belki gündelik hayatımızdan yüzlerce yıl önce kanaat getirilmiş şeyleri ta o zamandan yakalamış. Zevk için yaşanan ya da menfaate dayalı ilişki ve de erdem dolu gerçek bir ilişki. Egoların, hazların ve paranın havalarda uçuştuğu bizim dünyamıza ne kadar da denk düşüyor değil mi?



