“Ve… Genç kız eğilerek kurbağayı öper. Bir anda kötü cadının
yaptığı korkunç büyü bozulur, kurbağa yakışıklı bir prense dönüşür.
Genç kız ile prens sonsuza kadar mutlu mesut yaşarlar...”
diye biter masal. Keşke gerçek hayatta da ilişkilerimiz bu kadar
risksiz ve mükemmel olsa… Doğru
kişiyi bulunca, bir dokunuş, onu en
ideal erkeğe çevirebilse… Masalı istediğiniz gibi kurgulamaya ne
dersiniz? Üstelik acı çekmek yok, mendiller bitene kadar ağlamak
ya da buzdolabı önünde sabahlamak da…
Pesetmek yok!
Kara kış kapıda, yalnızlık diz boyu, ne yaptık ne ettiysek olmadı…
Hayaller kurduk, masallara inandık, aradık taradık mutlu bir ilişkiyi
yakalayamadık… Pes etmek yerine bakış açınızı değiştirmeye
ne dersiniz? Karen Salmansohn’ın son kitabı “Prince Harming
Syndrome”da bahsettiği gibi, gerçek ilişki belki sandığımız gibi değildir,
bizi gerçekten mutlu edecek erkek tam da buralarda bir yerde
olabilir ya da yeniden denemekten korkmanın aslında gereksiz olduğuna
inanabiliriz. Asla vazgeçmek yok! Kapının arkasında, karşı
sokakta ya da bir ev partisinde, mutlaka prensimizi bulacağız, el
feneriyle değil ama ona göre!
Büyük düşünür Aristo da, tıpkı bizim gibi “gerçek ilişki ve mutluluk”
üzerine uzun uzun kafa yormuş. Aristo, üç tip ilişkiden söz etmiş: Zevk
ilişkisi, menfaate bağlı birliktelik ve erdeme dayalı ortaklık.
Belki gündelik hayatımızdan yüzlerce yıl önce kanaat getirilmiş şeyleri ta
o zamandan yakalamış. Zevk için yaşanan ya da menfaate dayalı ilişki ve
de erdem dolu gerçek bir ilişki. Egoların, hazların ve paranın havalarda
uçuştuğu bizim dünyamıza ne kadar da denk düşüyor değil mi?