İdeal kadın, günümüzde her şeye yetişmeye çalışan kadın.
Yazıya bir günümü anlatmakla başlayayım
en iyisi… Sabah erkenden oğlumu doktora
götürdüm. Muayene sonrası da hızla taksiye
atlayıp kreşe yetiştirdim. Öğretmeniyle doğum
günü organizasyonu için yapılması gerekenleri
konuştum: Pasta siparişi, davetiyeler, arkadaşlarına minik
hediyeler… Okuldan ayrıldıktan sonra fön için kuaföre
gittim. Yaklaşık 10 dakikalık hızlı yürüyüş sonrası da servise
yetiştim. Serviste sevdiğim kitabı okudum, müzik dinledim.
İşe geldim. Yapacağım haberler için randevularımı aldım.
Mesai saati bitiminde ise yine doğruca eve koştum; bu İstanbul
trafi ğinde hemen öyle koşulamıyor ya, o da ayrı mesele
tabii… Eve vardığımda dolapta yemek olmadığını fark ettim.
Dışarıdan söyledim. Eşim yemek olayını sorun etmez, ama
bunu istemeyen çok erkek tanıyorum… Neyse; yemek, bulaşık
faslı derken, çocukla ilgilendim; eşimle günün muhasebesini
yaptım. Bu arada biraz da televizyondaki sevdiğim diziye
göz attım. Bitmediii… Kişisel bakım ve ertesi güne hazırlığı
unutmayalım. Ve nihayet yatağa girdiğimde yarı baygındım…
Şimdi sorarım size. Ben ‘ideal kadın’ mıyım? Yanıt; olmak
istemiyorum! Çünkü yapamıyorum, zorlanıyorum. Sadece ben
mi yapamıyorum merak ettim. O yüzden, bu ‘ideal kadın-ideal
erkek’ konusunu yazmak istedim. ‘ideal’ olan nedir bilmek
için… İlk olarak da Psikiyatr Gamze Özçürümez’e danıştım.
Konuya, “İdeal kadın da yok, ideal erkek de...
Ustam boşuna, ‘Bana mutluluğun resmini yapabilir
misin Abidin?’ dememiş...” açıklamasıyla giren
Özçürümez, şöyle devam ediyor:
“Kime göre, neye göre? Zaten kadınla erkek
arasındaki sorunlar da bu ideal arayışından ve ideali
buldum yanılsamasından kaynaklanmıyor mu çoğu
zaman?
Aşık olunca ‘İşte O! O mükemmel insan!’
diyoruz. Peki, o mükemmel, ‘ideal’ insana ne oluyor
da yerle yeksan oluyor tüm hayallerimiz?”
Deniz Doğan (Tasarımcı): “İdeal eşimi buldum!”
Taraflar, birbirinin söylediklerini doğru şekilde anlayabilecek
kadar aynı ve eksikliklerini tamamlayıp yeri geldiğinde birbirine
omuz verebilecek kadar farklı olmalı. Böylelikle birbirlerinin ideal
eşi olacaklardır. Herkes için ideal bir kadın veya erkek olduğunu
düşünmüyorum. Daha yeni evlendiğimi düşünürsek, benim
ideal kadınımın kolay bulunur bir tip olmadığı anlaşılır herhalde…
Ben ideal eşime kavuştum. Mutlu bir evliliğim var.
Tolga Çıklaçiftçi
(Tiyatro Oyuncusu):
“O kadını buldum”
Bedeniyle kimliği arasındaki ilişkinin
farkında olup, toplum içinde, kimliğine
önceden yüklenmiş olan bütün görev ve
sorumlulukları gözü kapalı kabullenmek
yerine, kendi inisiyatifinde düzenleme
gücüne sahip, sadece kadın kimliği ile
değil, insan kimliği ile de var olmanın
yollarını bulmaya çalışan kadındır. Ben
ideal kadınımı buldum.
Aziz Kedi:
“Ülkemizde
350 ideal
insan var!”
‘Modern’
ve ‘ideal’i,
birbirlerinin
parantez içindeki
eşanlamlıları
kabul ediyorsak,
bu tanımı
yapmak daha da imkansızlaşıyor. İdeal kadın, ideal
erkeğin üreme ve hormon sistemi biraz daha farklı, xx
kromozom çiftine sahip versiyonundan başka bir şey
olmasa gerektir. Ben, çağımı ve içinde yaşadığım
coğrafyayı ideal bir şekilde temsil edecek kadar
modern, ilkel, melez, ne idüğü belirsiz, yalancı,
rasyonel ve irrasyonel bir erkeğim. Benim kriterlerime
göre, ülkemizde yaklaşık 300-350 tane ideal
insan var. Bunlar ideal (modern) insan diye bir şey
olmadığına inanıyorlar. Hepsiyle tek tek konuştum.
100 kadar erkek ve 200 kadar da kadın söz konusu.
Ülkemizdeki modern kadına Yeşim Salkım ve modern
erkeğe de Nihat Doğan’ı örnek gösterebilirim.
Mehmet Turgut(Fotoğrafçı):
“Herkes ideal eşiyle karşılaşmıştır”
Aşırılıklarımız, hissetme sekansımızdaki iniş ve
çıkışlar, zaman zaman kontrol edemediğimiz
hareket ve sözlerimiz, karşımızdaki insanı ya
da insanları rahatsız ve tedirgin edebilir. Bunu
ne kadar minimuma indirebiliyorsak o kadar
idealiz. Herkes hayatında birkaç kez ideal
eşiyle karşılaşmıştır ama onu kaybedene kadar
ideal olduğunu anlayamazsınız. Zaten onu
da kaybettikten sonra sizin, onun gözündeki
idealliğiniz de tartışmaya açık bir hal alır.
Resimde ideal erkek
Ressam Desen Halıçınarlı, sanat
tarihinde ‘ideal’ olarak betimlenen
erkek bedeninin, salt ‘arzu’
nesnesi olarak betimlenen
kadın bedenlerine kıyasla,
fiziksel gücü ve ruhsal
erdemleri ile de bir araya
geldiğini söyledi. Eski
Yunan ve eski Roma’nın,
‘ideal’ erkek tasarısının kaynağı
kabul edildiğine dikkat çeken
Halıçınarlı, “Bunun yanı sıra
en çok gözümüze sokulan
örnek Michelangelo’nun 18 fit
yüksekliğindeki mermer heykeli
Davud’dur (1501-1504). Plastik
olarak kuşkusuz bir şaheser; fiziksel
olarak kusursuz, kahraman, güçlü,
büyük ve pek çok erkeği rahatsız
edecek derecede cinsel” diye konuştu.