Çiftlere ve Sevgililer Günü’ne özel ilişki atölyesinde neler var?

PSYCASE Eğitim ve Psikolojik Danışmanlık çiftlere ve Sevgililer Günü’ne özel ilişki atölyesi hazırladı. İletişimi sağlıklı hale getirip daha da güçlendirmek ve mutlu ilişki becerileri kazandırmak için çiftlerin hem eğlenip hem de bilgileneceği 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel ilişki atölyesinde çiftleri eğlenceli bir deneyim bekliyor.

Yarım günlük atölyede çiftler uzmanlar eşliğinde ilişkilerin dinamiklerini konuşurken aynı zamanda etkili iletişim tekniklerini öğrenerek tartışmaları yapıcı bir şekilde sonuçlandırmayı, beden dilini nasıl kullanmaları gerektiğini, ilişkiye doğru bir şekilde yön vermeyi, eğlenceli oyunlarla partnerlerini tanımayı partnerleriyle eğlenceli zaman geçirerek ve farklı bir deneyim yaşayarak öğrenecekler.

Tarih: 14 Şubat Cumartesi

Saat: 10:00 – 15:00

EĞİTİM YERİ: PSYCASE EĞİTİM VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK Adres: Cihannüma Mahallesi Mehmet Ali Bey Sokak No:10 Daİre:5 Beşiktaş/İSTANBUL

Tel: 0212 236 2273

Eğitim Ücreti: 300 (2 kişilik)

