İlişki size gelmezse, siz ona gidin!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Aşk aramakla bulunur mu? İlişki bize gelmezse biz ona nasıl gideriz? İşte psikolog, ilişki terapisti, imaj danışmanı ve bilinçaltı uzmanından tavsiyeler…

Evli arkadaşlarınız giderek çoğalıyor. Okul toplantılarına yalnız giden bir tek siz kaldınız. Dizilerdeki gibi bir aşkın kapınızı çalmasını bekliyor ve sürekli "neyim eksik" diye soruyorsunuz! Eğer tüm bu cümleler size uyuyorsa, işte önerileriniz!



ANLAMAYA ÇALIŞMAYIN

Yaşam Koçu ve İlişki Terapisti Nevşah Fidan Turan'a göre, bir kadının bir erkeğe çekici gelmesi ve onu ilişkiye yöneltmesi için düşünce sisteminin şu şekilde olması gerekiyor:



• Benden tamamen farklı bir bakış açısına, algılamaya, duygu ve düşünceye sahip.

• Onu asla anlamayacağım.

• O da beni asla anlamayacak.

• Ben ona göre çok farklıyım, farklı hissediyorum, farklı bakıyorum, farklı düşünüyorum.

• Birbirimizden tamamen değişik özelliklere sahibiz.

İşte tam bu noktada, yani karşımızdakini değiştiremeyeceğimiz gerçeğini kabullendiğimizde, "kadın-erkek" ilişkisinin gizemi ortaya çıkmış oluyor. Farklılıkları kabul etmiş bir kadın, artık erkekle uzlaşmaya, arkadaş olmaya değil, onu "keşfetmeye" başlıyor. Aynı sürecin tersine işleyeceğini ve karşınızdaki erkeğin de sizdeki özellikleri keşfetmek isteyeceğini düşünürsek, ilişkinin başındaki gizem ve çekicilik karşılıklı bir çekim alanı yaratıyor.



