Her ilişkinin kendi dinamiği var. Bu dinamiği yaratan ise o ilişkiyi yaşayan iki kişinin yarattığı sinerji elbette. Ve ilk başlangıç her zaman önem taşıyor. Peki ya erkekler nasıl bir başlangıcı seviyor dersiniz?

Yazı: Öznur Nizam



Bundan 10 yıl önce olsaydı tuhaf karşılanabilirdi ama şimdi her şey daha normal bir hal aldı. O yüzden ilk adımı atmasını isterim. Bu, aynı zamanda kendine güvenen bir kişiliği olduğunu da gösterir.

Erkan D., 28 yaşında/Reklamcı



İlk adımı atan kadın hakkında pek iyi şeyler düşünmem. Kadın dediğin ağırbaşlı olur. O yüzden benim yapmam gerekenleri o yapmaya başlarsa iyi bir izlenim uyandırmaz. İlk adımı atan kadınların daha önceden çok fazla ilişki yaşadığını, bu yüzden bu kadar rahat davrandıklarını düşünürüm.

Caner H., 30 yaşında/Kameraman

Alışılmadık bir durum olduğu için öncelikle şaşırırım ama yine de hoşuma gider. Çünkü bu davranış kadının kontrolü kendi elinde tutmayı sevdiğini ve kendi istekleri doğrultusunda hareket etmekten çekinmediğini gösterir. Bence bu da o kişiyi çekici yapar.

Serkan M., 27 yaşında/İnşaat Mühendisi



İlk adımı kadının atması hoşuma gider. Böyle bir şey cesaret gerektireceği için onun özgüvenli olduğunu düşünürüm. Ancak atacağı adımlar ona yakışacak, tatlı davranışlar olmalı.

Melih O., 38 yaşında/Avukat

Kadın ilk adımı atarsa öncelikle onu tanımaya çalışırım. Çünkü ilk adımın kişinin karakterine göre farklı izlenimler oluşturabileceğini düşünüyorum. Eğer kişi normal hayatında çok rahatsa bu durum bana ters olduğu için ondan uzaklaşırım.

Murat Ş., 35 yaşında/Diş Hekimi



Kendine güven önemli. İlk adımın bir kadın tarafından atılmasına gayet olumlu bakarım. Eğer hoşlanıyorsa ya da beğeniyorsa ve bunu söyleyebiliyorsa, bundan güzel bir şey olabilir mi?

Anıl İ., 26 yaşında/Mimar



İlk adımı genelde kadınlar atmadığı için istemsiz bir şekilde art niyet arayabilirim. Yani gerçekten benden hoşlandığı için mi yoksa biraz eğlenmek için mi böyle davrandığını merak ederim.

Aykut Y., 23 yaşında/OÖğrenci

Böyle bir durumda ilk bakacağım dış görünüşü olur. Kadınların ilk adımı atması bence olumsuz bir şey değil.

Hasan C., 33 yaşında/Öğretmen



Bu soruyu sormak yaşadığımız toplumun bir dramı. İlişki için ilk adımı kimin attığı önemli değil bence. Şahsen benim için bir kadının adım atması karşısındaki erkekten çok hoşlandığını ve kendine hakim olamadığını gösterir. Sen adımını atarsın, karşındaki senin hakkında olumsuz düşünürse zaten seni hak etmeyen bir karakterdir.

Kerim K., 29 yaşında/Spor Eğitmeni

Kadın ilk adımı atarsa karşısındaki kişiyi cepte gördüğünü düşünürüm. Bu yüzden bir süre sonra kadın, erkekten soğumaya başlar. O yüzden ilk adımı erkek atmalı diye düşünüyorum.

Erhan A., 32 yaşında/Satış Görevlisi



Bir kişi karşısındakinden hoşlanıyorsa ilk adımı atmalı diye düşünüyorum. Kadınlar bu konuda biraz geride durmayı tercih ettiği için böyle bir durumla karşılaşırsam şaşırırım. Ancak dediğim gibi bu işin cinsiyetle bir ilgisi yok bence.

Deniz M., 42 yaşında/Muhasebeci





