Yazı: Öznur Nizam
Bundan 10 yıl önce olsaydı tuhaf karşılanabilirdi ama şimdi her şey daha normal bir hal aldı. O yüzden ilk adımı atmasını isterim. Bu, aynı zamanda kendine güvenen bir kişiliği olduğunu da gösterir.
Erkan D., 28 yaşında/Reklamcı
İlk adımı atan kadın hakkında pek
iyi şeyler düşünmem. Kadın dediğin ağırbaşlı olur. O yüzden benim yapmam gerekenleri o yapmaya başlarsa iyi bir izlenim uyandırmaz. İlk adımı atan kadınların daha önceden çok fazla ilişki yaşadığını, bu yüzden bu kadar rahat davrandıklarını düşünürüm.
Caner H., 30 yaşında/Kameraman
Alışılmadık bir durum olduğu için öncelikle şaşırırım ama yine de hoşuma gider. Çünkü bu davranış kadının kontrolü kendi elinde tutmayı sevdiğini ve kendi istekleri doğrultusunda hareket etmekten çekinmediğini gösterir. Bence bu da o kişiyi çekici yapar.
Serkan M., 27 yaşında/İnşaat Mühendisi
İlk adımı kadının atması hoşuma gider. Böyle bir şey cesaret gerektireceği için onun özgüvenli olduğunu düşünürüm. Ancak atacağı adımlar ona yakışacak, tatlı davranışlar olmalı.
Melih O., 38 yaşında/Avukat
Kadın ilk adımı atarsa öncelikle onu tanımaya çalışırım. Çünkü ilk adımın kişinin karakterine göre farklı izlenimler oluşturabileceğini düşünüyorum. Eğer kişi normal hayatında çok rahatsa bu durum bana ters olduğu için ondan uzaklaşırım.
Murat Ş., 35 yaşında/Diş Hekimi
Kendine güven önemli. İlk adımın bir kadın tarafından atılmasına gayet olumlu bakarım. Eğer hoşlanıyorsa ya da beğeniyorsa ve bunu söyleyebiliyorsa, bundan güzel bir şey olabilir mi?
Anıl İ., 26 yaşında/Mimar
İlk adımı genelde kadınlar atmadığı için istemsiz bir şekilde art niyet arayabilirim. Yani gerçekten benden hoşlandığı için mi yoksa biraz eğlenmek için mi böyle davrandığını merak ederim.
Aykut Y., 23 yaşında/OÖğrenci
Böyle bir durumda ilk bakacağım dış görünüşü olur. Kadınların ilk adımı atması bence olumsuz bir şey değil.
Hasan C., 33 yaşında/Öğretmen
Bu soruyu sormak yaşadığımız toplumun bir dramı. İlişki için ilk adımı kimin attığı önemli değil bence. Şahsen benim için bir kadının adım atması karşısındaki erkekten çok hoşlandığını ve kendine hakim olamadığını gösterir. Sen adımını atarsın, karşındaki senin hakkında olumsuz düşünürse zaten seni hak etmeyen bir karakterdir.
Kerim K., 29 yaşında/Spor Eğitmeni
Kadın ilk adımı atarsa karşısındaki kişiyi cepte gördüğünü düşünürüm. Bu yüzden bir süre sonra kadın, erkekten soğumaya başlar. O yüzden ilk adımı erkek atmalı diye düşünüyorum.
Erhan A., 32 yaşında/Satış Görevlisi
Bir kişi karşısındakinden hoşlanıyorsa ilk adımı atmalı diye düşünüyorum. Kadınlar bu konuda biraz geride durmayı tercih ettiği için böyle bir durumla karşılaşırsam şaşırırım. Ancak dediğim gibi bu işin cinsiyetle bir ilgisi yok bence.
Deniz M., 42 yaşında/Muhasebeci