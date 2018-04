İş yerinde aşk!

Her ayrıntısıyla iş yerinde aşk bu yazıda...

Hayatımızın çoğunun geçtiği iş yerlerimizde zaman zaman iş arkadaşlarımızla aramızda elektrik doğması kaçınılmaz. Önemli olan ise bundan sonrası. Ne yapacağız, bu heyecanın peşinden mi gideceğiz, yoksa, “İş başka, aşk başka mı?” diyeceğiz.



İş yerinde aşkın aşamaları:

1. aşama: Flört

• İşyerinde aşk yaşayacaksanız, emin olun, en tehlikesiz ve keyifl i kısmı flört kısmıdır. Bu yüzden birçok insan bir sonraki adımı atmak yerine, iş yerinde başlayan bu kıvılcımı sadece flört aşamasında tutmayı tercih eder.

• Kafein komasına girmeye hazır olun; çünkü onunla karşılaşmak için devamlı çay-kahve almaya gitmeniz gerekecek.

• Eğer sigara içiyorsa ve siz içmiyorsanız, gülü seven dikenine katlanır. Sigara molaları muhabbeti ilerletmek için ideal.

• Pazartesi sendromu artık sizden çok uzaklarda, tam tersine onu görmek için her pazartesiyi iple çekeceksiniz.

• Flört kısmı gereğinden fazla uzarsa sizde gereksiz stres yaratabilir, hazırlıklı olun. Önemli olan bu noktada illa ilişki yaşanacak diye inat etmemek ve oluruna bırakmak.



2. aşama: İlişki

• İlişkiye adım attınız, şimdi sıra onu kimseye çaktırmama çalışmalarında.

• İlişkinin ilk başlarında ellerinizi ve gözlerinizi birbirinizden uzak tutamazken, tutmak zorunda olmak, size güç gelecek ama bir de bu ateşle yalnız kalacağınız anı düşünün.

• Sevgilinizi kıskandırmamak adına diğer iş arkadaşlarınıza eskisi kadar rahat davranamayabilirsiniz.

• Aynı şekilde onun diğer iş arkadaşlarınıza davranışları da sizi kıskançlık krizlerine sokabilir.

• Evli bir çiftten bile daha fazla beraber vakit geçireceğinize göre, ilişkinizin monotonlaşmaması için ekstra çaba gerekiyor.

• Elbette ilişki aşamasındaki her şey bu kadar olumsuz değil. Onu her gün görecek olmanız, emin olun, işe koşa koşa gitmenizi sağlayacak.

• İş yerinde, iş konularında sizi satmayacağını ve yaptığınız iş dedikodularını başkasına anlatmayacağını bildiğiniz birisine sahip olmanın huzurunu doyasıya yaşayabilirsiniz.



3. aşama: Ayrılık

• “Lütfen görmeyeyim seni bir yerlerde, karşıma çıkma” şarkısını ne yazık ki söyleyemeyeceksiniz.

• Eğer ciddi bir ayrılık değilse, barışmanız, bir araya geleceğiniz ortamlar sayesinde çok daha kolay ve hızlı olacak.

• Ayrılık acısı her zaman iş yerindeki motivasyonunuzu düşürür ama bir de eski sevgiliniz o iş yerinde olunca çok daha gergin olmaya hazır olun.

• Hayatınıza devam ettiğinizi, ne kadar iyi olduğunuzu ona göstermek için bir yerlerde karşılaşmayı beklemenize gerek yok.

• Onu her gün görmeye dayanamazsanız, iş değiştirmek zorunda kalabilirsiniz.