Kızların ve erkeklerin bu cümleleri karşı cinsi bıktırıyor.





Kadın ve erkeklerin farklı bakış açılarından hayata dair merak edilen her konuda fikir alışverişine olanak sağlayan sosyal paylaşım platformu KizlarSoruyor.com, kadın ve erkeklere karşı cinste duymaktan bıktıkları, tüylerini diken diken eden, en nefret ettikleri cümleleri sordu. KizlarSoruyor.com kullanıcılarının cevaplarıyla, kadın ve erkeklere kabak tadı veren en klişe cümleler ortaya çıktı.Kadınlar ve erkeklerin karşı cinste bıkkınlık uyandıran cümlelerini, klişelerini, genellemelerini KizlarSoruyor.com yaptığı anketle ortaya çıkardı. Birazdan okuyacağınız cümleler sizin de tepenizin tasının atmasına neden olabilir. Eğer içlerinde sizin de sarf ettiğiniz cümleler varsa, karşı cinsin o anda neler hissettiği konusunda birazdan fikir sahibi olacaksınız.1- Akışına bırakalım2- Kadın milleti paragözdür3- Aşka inanmıyorum4- Hazır değilim5- Evlilik çok saçma bir şey6- Adını koymayalım7- Whatsapp var mı?8- Hemen kızma ya9- Senden önce kimseyi böyle sevmedim10- Seni üzmek istemem11- “Rus kızı” ile başlayan cümleler12- Türk kızlarının çoğu kezban13- Sen hastasın kuruyorsun14- Neyse tamam haklısın15- Hiç kimseyi böyle sevmedim1- Yok bir şey2- Niye mesajıma geç cevap verdin?3- Beni sevmiyor musun artık?4- Niye o kızın fotoğrafını beğendin? Aranızda ne var?5- Benden sıkıldın mı?6- Niye bana çiçek almıyorsun?7- Sadece “OK” diyerek verilen yanıtlar8- Başka kızlara bakmayı biliyosun ama9- Neredesin sen?10- Ben seni arkadaş olarak görüyorum.* Sonuçlar 2925 kız ve 2673 erkek olmak üzere toplamda 5596 kişinin katılımıyla ortaya çıkmıştır.