Kilolarınız ilişkinizi etkilemesin!

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Dışarıda kolay da yatakta ince ve narin görünmek sanıldığı kadar kolay olmuyor. Çoğu zaman ışıkları kapatmak işe yarasa da sabah olup, etraf aydınlandığında yorganın altında saklanan kilolar gün ışığına çıkıyor!

Yazı: Nilgün Yıldız / Formsante



İlişkinizin ilk başlarında belki hiç kilo problemi yaşamadınız fakat yıllar içinde gerek yaşa, gerekse doğumlara bağlı problemler gündelik yaşamdan çıkıp, yatağınızın içine kadar girdi. Siz yorganın altına saklandıkça cinsel hayatınız etkilenmeye başladı. Eşiniz bu duruma bir anlam veremezken siz saklandıkça saklandınız. Peki sonunda ne mi oldu? Alınan kilolar cinsel hayatın zevklerinden mahrum kalmanıza neden oldu, belki de ilişkinizi derinden sarstı.



Sorun; özgüven eksiliği

Kilo almaya başlayan kadında özbenliğiyle ilgili negatif düşünceler görülmeye başlıyor. Kendine aynada daha az bakıyor, özgüveninde eksikler oluşmaya başlıyor. Kilolarla birlikte kendisiyle ilgili negatif duyguları arttığı için cinsellikte daha az çekici bulunacağı, daha az arzulanacağıyla ilgili kaygılar yaşıyor. Psikolog Nevin Işık, “Yatağa kaygılı girildiği için ışıkların kapalı olması, yorganın altında olmak gibi istekler oluşuyor. Bu davranışlar cinsel ilişkide dikkatin dağılmasına neden oluyor. “Şuram açıldı, buram mı göründü, şimdi benim hakkımda ne düşünecek” diye düşünen kadın, cinsellikten uzaklaşmış oluyor. Bu da ıslanma problemine ve daha az haz almaya yol açıyor. Cinsel istekte azalma oluyor ve kadın mümkün olduğunca daha az cinsel ilişkiye girmeye çalışıyor” diyor.

