Ruh eşini bulmak

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Biliyoruz, sizi bütünleyen başka bir ruh olduğuna inanmak çok kolay değil. Hele hele günümüzdeki içi boşaltılmış, aşk demenin aşka büyük haksızlık olacağı ilişkiler yaşarken... Ama yine de siz ruh eşinizi arayanlardansanız; ‘o’nu bulduğuna inananların yöntemleriyle kendinize bir yol haritası çizebilirsiniz.

“İnsanın yeryüzündeki bütün yaşamı ruh eşini aramak biçiminde özetlenebilir. İnsan bilgeliğin, paranın ya da gücün peşindeymiş gibi yapabilir, oysa hiçbiri önemli değildir. Ruh eşini bulamadığı sürece yaptığı her şey eksik kalacaktır.”

Paulo Coelho



Ruh eşimle karşılaştığımda her şey kolayca ilerledi

Ruh eşini farklı kılan bence ilişkinin başı... Bizim flört aşamamızda bile oyunlar yoktu, stratejiler yoktu. O ‘arayacağım’ dedi mi aradı, aramıyorsa gerçekten geçerli bir sebebi olduğunu biliyordum. Kendini olduğundan farklı göstermeye hiç çalışmadı. Ben de kendimi olduğumdan farklı göstermek zorunda asla hissetmedim.

Sibel Y./Küratör



Beni bulmasını beklemedim

Ruh eşimle aynı uçaktaydık, yan yana oturuyorduk. Uçak sallanınca tedirgin oldum, o da beni sakinleştirmek için konuşmaya başladı. Gerçekten de beni rahatlattı. Uçak inerken telefon numaramı ona verdim. İsterse arayabileceğini, onu tanımak istediğimi söyledim. Bu cesaretimden hala övgüyle bahsediyor. Belki ‘Doğru Adam’ sizin de yan koltuğunuzda oturuyor, illa onun size gelmesini beklemeyin, sezgilerinize güvenin ve siz ona doğru bir adım atın.

Nilüfer A./Avukat



ONUNLAYKEN kendimi hiç olmadığım kadar güvende hissediyorum

Ruh eşim çok yakışıklı bir adam. Masmavi gözleri var. Ama ben o gözlerde hiç boğulurum korkusu yaşamadım. Tam tersine o gözler dünyanın en sakin denizinde yüzmek gibi huzur veriyor bana... Ruh eşini bulmak aşktan öte bir şey. Aşktaki korkular, telaşlar yok. Onun yerine sonsuz bir huzur var. Ya beni terk ederse, ya beni aldatırsa, ya beni sevmekten vazgeçerse gibi korkular içinizi yiyip bitirmeden bir ilişki yaşamak öyle güzel ki...

Elçin Ö./Psikolog



