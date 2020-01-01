Rüyada aldatılmak, ne anlama gelir bahsettik. Rüyada aldatılmanın rüyayı görme şekline göre değiştiğini ve farklı yorumları olabileceğini anlattık.

Gece uykumuzu kaçıran, ürpererek uyanmamıza neden olan rüyalardan biri aldatıldığımızı görmek. Bu tür rüyalar genelde geçmişte yaşadığımız acı deneyimler sonucu olarak görülebildiği gibi aynı zamanda bastırdığımız aldatılma korkusunun da işareti olabilir. Rüyada aldatılmak, rüya yorumcularına göre olumsuz bir olay yaşanacağı şeklinde tabir edilir. Hakkınızda çıkacak bir dedikodu, sevdiğiniz insanlarla fikir ayrılığına düşme, kavga etme gibi yorumlanabilir. Rüyada aldatılmak rüyayı görme biçiminize göre değişir. Rüyada aldatıldığını görmek ne anlama gelir gelin birlikte bakalım.





Rüyada Sevgili ya da Eşi Aldatmak

Kişi rüyasında sevgilisini ya da eşini aldatıyorsa suçluluk ve pişmanlık duyacağı bir olay yaşayacağının işaretidir. Kendinize yakıştırmadığınız, utandığınız bir olay yaşayacak olabilirsiniz.





Rüyada Sevgili ya da Eş Tarafından Aldatılmak

Sevgili ya da eş tarafından rüyada aldatılmak, güveninizin sarsılacağı bir durum yaşayacağınız anlamına gelir. Çok sevdiğiniz biriyle aranıza mesafe girebilir. Büyük bir anlaşmazlık yaşayabilirsiniz. O kişiyi hayatınızdan çıkarmayı dahi düşünebilirsiniz.





Rüyada Eski Sevgili Tarafından Aldatılmak

Eski sevgili tarafından rüyada aldatılmak, yarım kalmış sorulara aklınızda hala cevap aradığınız şeklinde yorumlanır. Bu tür rüyalar kalpte ve akılda hala yer eden meselelerin çözüme kavuşması gerektiğinin habercisidir.





Eski sevgili tarafından rüyada aldatılmak, yarım kalmış sorulara aklınızda hala cevap aradığınız şeklinde yorumlanır.





Rüyada Sürekli Aldatılmak

Sürekli ve tekrar eden bir biçimde rüyada aldatılmak, her defasında yanlış tercihler yaptığınıza yorulur. Yanlış tercihler sonrası yaşanan hayal kırıklığı ile kötü hisseder ve yeni hatalar yapabilirsiniz. Rüyada sürekli aldatılmak yapılan hatanın kaynağına inmek gerektiğinin habercisi olabilir. Eş tarafından sürekli rüyada aldatılmak, kendi kurduğunuz hikayeye fazlaca kendinizi kaptırdığınız anlamına gelir. Gerçeklerden ziyade olayları düşünmek istediğiniz gibi algıladığınız ve kendinizi çok fazla bu düşüncelere kaptırdığınız şeklinde yorumlanır.





Rüyada Arkadaşınız Tarafından Aldatılmak

Arkadaşınız tarafından rüyada aldatılmak, öfkeli ve sinirli olduğunuz şeklinde yorumlanır. Zorluklar üst üste gelmiş, köşeye sıkışmış hissediyor olabilirsiniz. Arkadaşlarınıza verdiğiniz tavizleri, gösterdiğiniz iyi niyeti boşa çıkarmaları anlamına gelir. Artık patlama noktasına gelmişsinizdir. Arkadaşınız tarafından rüyada aldatılmak, yakın zamanda sorun yaşadığınız kişiyle karşılıklı bir konuşma yapacağınız anlamına gelir. Canınızı sıkan durumu ortadan kaldırmak için somut bir adım atacağınızın göstergesidir.





Rüyada Başkasının Aldattığını Görmek

Rüyada başkasının aldattığını görüyorsanız, arada kalacaksınız demektir. Bir olayda hakem rolü üstlenip taraf seçmek zorunda kalabilirsiniz. Sıkıntılı ve sancılı günler sizi bekliyor olabilir. Bu tür bir rüya ne karar verirseniz verin yine de zorlanacağınız günler yaşayacağınızın göstergesidir.







Rüyada Anne-Babanızın Aldattığını Görmek

Anne-babanızın rüyada aldattığını görüyorsanız aile de çıkacak bir tartışma ya da kavga çok uzakta değildir. Aile üyelerinden biriyle fikir ayrılığına düşüp aranız açılabilir. Ailece karar vermeniz gereken durumlarda sağlıklı karar veremeyebilirsiniz.





