İlk adımı ben atmalıyım.

Aşk kelimesinin senin için anlamı nedir?



Peşinden koşturduğun birisine sahip olup, bunu idrak ettiğin anda sona eren karışık bir duygu! Daha sonra bu sevgiye dönüşüyor.



Bir kadın sana nasıl yaklaşmalı?



Kadınlar bence ilk adımı atan taraf olmamalı.



Peki sen nasıl tanışırsın bir kadınla?



İmalarla belli ederim. Çok fazla üstüne gitmem ama kadının, şımartmamak adına.



En son ilişkin niçin bitti?



Aradığımı bulamadığım için diyelim.



İçki sigara kullanır mısın?



Gece dışarı çıkmam pek. Daha çok evde vakit geçiriyorum. Çıkarsam da ara sıra birkaç kadeh viski ya da votka, sigara kullanmıyorum.



Hobilerin neler?



Fotoğraf çekmek ve resim yapmak!