Sevgililer Günü’nde sevgilisiz olmak o kadar da kötü bir şey olmayabilir!

14 Şubat'ı sevgilisiz geçirmenin avantajları neler hiç düşündünüz mü? KizlarSoruyor.com, üyelerine Sevgililer Günü'nde, sevgilisiz olmanın en büyük avantajının ne olduğunu sordu. Sonuçlara göre erkekler, sevgilisiz bir Sevgililer Günü’nün en iyi yanının “o gün, sevgilisi olmayan arkadaşlarla plan yapıp takılabilmek” olduğunu düşünürken, kadınlar ise en büyük avantajın “sürpriz hazırlama stresini ya da ‘sürprizimi beğenecek mi’ stresini yaşamamak” olduğunu düşünüyor.



İngiliz Daily Mirror gazetesi “Sevgililer gününde yalnız olmak neden aslında daha iyi?” başlığıyla bir haber yayınladı ve yalnız olanlara durumlarından şikayetçi olmamaları için bazı nedenler sıraladı. Daily Mirror'a göre, Sevgililer Günü'nde yalnız olmak gerçekten daha avantajlı. Yani bu iddia, yalnızları teselli etme amacı taşımıyor. KizlarSoruyor.com da bu yaklaşımdan yola çıkarak bir anket hazırladı.

Oylamaya 3.387’si kadın, 2.557’si erkek olmak üzere toplam 5.944 kişi katıldı. Kadın katılımcılar arasında Sevgililer Günü’ne sevgilisiz girmenin en olumlu yanının sürpriz hazırlama stresini ya da sürprizimi beğenecek mi stresini yaşamamak olduğu fikri ağırlık kazanırken, erkekler o gün, sevgilisi olmayan arkadaşlarla plan yapıp takılabilmenin en büyük avantaj olduğunu söyledi. Kadınlar ve erkekler arasında öne çıkan diğer iki seçenek ise “O gün istersem pijamalarımı giyip evde takılabilirim” ve “kıyafet, kuaför, yemek ve hediye gibi şeyler için masraf yapmam gerekmez” oldu.

Katılımcılardan bazılarının görüşleri şöyle:

DerinKuyu (Erkek)

14 Şubat'ı yalnız geçirdiğim zamanlarda, hiçbir zaman teselli etmedim kendimi. Yalnız olmasam bile, benim için diğer günlerden farkı yok çünkü.

CilkletPrensesi (Kadın)

Hediye derdim yok. O parayla iki porsiyon cağ kebabı yerim oh mis.

PLTbey (Erkek)

Ben paramın cebimde kalmasından çok ne hediye alacağım stresiyle o gün ne yapacağız stresini birleşmesiyle geçirdiğim baş ağrısı ve mide kramplarından kurtulmuş olmayı avantaj olarak görebilirim. Ama yine de sevgilim bu strese ve ağrıya değer.

Problemyok (Erkek, 22)

-Hediye düşünmeme gerek yok

-Maliyet sıfır

-Morali benim gibi olan bir kız bulma şansım daha yüksek

- Bir de züğürt tesellisi üzerine bir roman yazabilirim







