Yeni nesil erkekler daha mı tahammülsüz?

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KizlarSoruyor.com üyelerinden birinin, kendi deneyimlerinden yola çıkarak başlattığı ankette katılımcılara “Günümüz erkekleri alttan almıyor, tahammül seviyeleri çok düşük. Katılıyor musun?” sorusu soruldu.

Erkeklerin çoğu bu fikre katılmazken, kadınların ezici çoğunluğunun, erkeklerin tahammülsüzleştiğini düşündüğü ortaya çıktı.

3.365’i kadın, 2.989’u erkek olmak üzere toplam 6.354 kişinin katıldığı ankette katılımcıların %66’sı “Evet, katılıyorum” seçeneğini işaretledi.

Ankete katılan kadınların %85’i, günümüz erkeklerinin eski nesil erkeklere göre daha tahammülsüz olduğunu düşünüyor. Ankete katılan erkeklerin çoğu (%55’i) ise, bu iddianın doğru olmadığını düşünüyor.

İşte üyelerin belirttikleri görüşlerden bazıları:

zeynep_06 (Yaş: 30, kadın)

"Bunun günümüz erkekleriyle çok da alakası yok ama. Eski erkekler de gençliklerinde tahammülsüzmüş. Bence olgunlukla ilgili bir kavram bu. Yaşlandıkça tahammül artıyor, deneyim de artıyor. Kadın için de geçerli bence."



Perii24 (Yaş: 22, kadın)

"Ben tam tersi olduğunu düşünüyorum çoğu günümüz erkeği eskinin erkeklerinden daha anlayışlı daha kibar, eşlerine yardım eden insanlar. Eski kadınların neler yaşadığını dinlememişsin bence."



Eziremsem (Yaş: 46, erkek)

"Evet çok haklısın kadınların yükü ağır fazla o nedenle erkek yardımcı destek olmalı. Bir elin nesi var iki elin sesi var demişler. İşler iki elden yapılınca yok azalır bunun sonucu kadın yorulma yıpranma... Anlayış gerek, insan sevdiğini üzmemeli ona yardımcı olmalı işin ucundan tutmalı mutluluk için sevdiğin için."



Autumnn (Yaş: 28, kadın)

"Fedakarlık ile feda olmanın farklı kavramlar olduğunu anlayıp sindirdikleri zaman daha adil bir yaşam sürecek kadınlar da. Erkekler, tahammülsüz, doyumsuz, teknoloji ile ruhu aç, bencil ve bireyci hatta çıkarcı oldular. Kadından maddi manevi beklenti içindeler ve çoğu zaman kadının ailesi hep eziliyor. Bu düzenin son bulması umuduyla..."



DerinKuyu (Yaş: 26, erkek)

"Her iki taraf için de geçerli bu durum. Bir bakıyorsun kadın aynı hatayı yapıyor. Bunu sadece erkekler yapıyor demek yanlış olur."



karadenizlii55 (Yaş: 19, kadın)

"Erkek için de kadın için de geçerli. Eskiden insanlar eve ekmek parası götürmeye çalışmaktan evde kavgaya zaman ayıramazlarmış. Şimdi insanlar boş vakitlerini doldurmak için en küçük şeyde kavga çıkarıyorlar. Tahammül yok. Ah ah nerede o eski zamanı aşklar, sevgiler."