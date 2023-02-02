Aşkın tarifi nedir? Bilime göre aşkın tarifi

Aşk rüya gibi ve soyuttur. Güçlü, tuhaf duygu, soğuk, katı bilimsel gerçeklerden dünyalar kadar uzak görünüyor. İkisi buluştuğunda beyinde gerçekte neler olduğuna bir göz atalım.

Aşk genellikle açıklanamaz hissettirir - yüzyıllarca felsefe, şiir ve edebiyat dikte etmiş güçlerin en gizemlisidir. Ama gerçekte aşk bir bilimdir. Kızarmış yanakların altında, beyin ve vücut arasında gerçekleşen bir dizi karmaşık kimyasal reaksiyon vardır.

En basitinden, romantik aşk üç kategoriye ayrılır: şehvet, çekim ve bağlanma. Her kategori, beyinden salınan bir dizi hormonla tanımlanır. Şehvet, testosteron ve östrojeni serbest bırakırken, ikinci aşama olan çekim, bize sıcak ve bulanık duygular veren hormonlar olan dopamin, serotonin ve norepinefrin salgılar. Bağlanmanın son aşamasında beyin oksitosin ve vazopressin salgılar. Oksikodon bize pozitif duygularda bir dalgalanma verirken, vazopressin fiziksel ve duygusal mobilizasyon ile bağlantılıdır. Biyolojik olarak, bir partneri veya bir bölgeyi korumak için gereken uyanıklığı ve davranışları desteklemeye yardımcı olur.

Beynin zevk merkezine kan akışı, partnerimize saplantılı bir saplantı hissettiğimizde, "balayı aşaması" olarak da bilinen ilk çekim aşamasında gerçekleşir. Vücut zevk uyarıcılarının salınmasına karşı bir tolerans geliştirdiğinden, bu davranış çekim aşamasında ilişkinin içinde daha da kaybolur. Bağlanma aşamasında vazopressin ve oksikodon, uzun süreli ilişkiler yoluyla vücutta kalan bir güvenlik duygusu yaratır.

Kulağa ne kadar romantik gelse de, aşkın bir formülü var. Bununla birlikte, konuyla ilgili yapılacak çok sayıda araştırma var ve ayaklarımızı yerden kesen güçlü duygunun birçok yönü gizeme bırakılıyor.