Aşk acısını atlatmak için 6 öneri

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Ayrılığın getirdiği acıyla baş etmek için bunları deneyin!

"Onsuz yaşayamam" dediğiniz kişi gitti ve siz ayrılık acısıyla baş başa kaldınız! Evet zor, ama bu durumu yaşayan ne ilk ne de son kişisiniz ve acınızla yüzleşip onun üstesinden gelmelisiniz!

• Ayrılık sonrası onu hatırlatacak yerlere gitmekten, sosyal ağlar üzerinden onu takibe almaktan uzak durun.

• Acınızın üstünü örtmeye çalışmayın. Bunu yaptıkça yas sürecini ertelediğinizi ve tekrar sağlıklı ilişkilere geçiş aşamasını geciktirdiğinizi unutmayın.

• Size onu hatırlatacak konuşmalardan, programlardan kaçının ve arkadaşlarınızı da bu konuda uyarın.

• Kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacak yeni ilgi alanları bulun.

• Yeni ilişkiler kurarak bu acıdan kurtulmaya çalışmayın. Böyle yaparsanız hem kendinizi kandırmış hem de kıyaslama yaparak eskiye daha fazla özlem duymuş olursunuz.

• Konuşmanın sizi rahatlatacağını unutmayın, ailenizle ve arkadaşlarınızla dertleşmeyi ihmal etmeyin.