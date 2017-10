Sevgilinizle her şeyin muhteşem gittiği zamanlar birden ortadan kalktı. Büyü bozuldu ve elinizde kırık bir kalp ve hüzünlü melodiler kaldı.

Belki bir arkadaş toplanmasında belki de gece yarısı uykunuz kaçtığında eliniz play tuşuna gitti. Peki böyle bir durumda ayrılık şarkıları size merhem olabilir mi? Kimilerine göre bu yarayı kanatmaktan başka bir işe yaramıyor olsa da ayrılık şarkıları sözleri o an için en muhteşem hafıza tazeleyiciler olarak karşımıza çıkıyor. Biten ilişkinizin ardından hissettiklerinizi dışa vurmak istediğinizde ayrılık şarkıları listesi oluşturarak bu dönemi sakince ve kendi içinizde atlatmanız mümkün olabilir. En iyi ayrılık şarkıları arasından seçeceğiniz bir şarkı belki de aylarca sizin için bir marştan farksız olacaktır. O halde gelin en iyi ayrılık şarkıları arasından size en çok uyanı belirleyelim ve bu dönemde kendinize bir eşlik eden bulmuş olun.



Ajda Pekkan - Severek Ayrılalım

Birbirinizi çok sevmenize rağmen önünüze çıkan engelleri aşamamış olabilirsiniz. Böyle bir durumda en iyi ayrılık şarkıları arasından bu şarkı sizin için uygun olabilir. Sevginin bitmediği durumlarda da ayrılık olabileceğini gösteren bu şarkı ile belki yeniden başlangıç için içinizde bir umut yeşerebilir.



Candan Erçetin - Git

Sevgiliniz size artık mutlu olmadığını mı ima ediyor? Hatta bunu sık sık farklı şekillerde dile getiriyor olabilir. Bu durumda ilişkinin gidişatını artık hepimiz biliyoruz. Pamuk ipliğine bağlanmış bu ilişki bir süre sonra ne yazık ki hüsranla sonlanacaksa o halde artık mutlu olmayan sevgiliye “Git” demekten başka bir seçenek kalmıyor. İş işten geçmeden git diyen Candan Erçetin’e hak verip bu muhteşem şarkıyı da ayrılık şarkıları kategorisine ekliyoruz.







Ferhat Göçer - Yıllarım Gitti

Sevginin emek olduğunu ve yıllarca süren bir ilişkinin ne denli büyük bir emek istediğini bilmeyenimiz yok. Yıllarca süren ve belki de bir anda biten ilişkinizin ardından söyleyebileceğininiz bir şarkı arıyorsanız ayrılık şarkıları listesi içinden size en çok uyacak şarkı hiç kuşkusuz ki “Yıllarım gitti” olacaktır. Siz yine de geçmişe değil geleceğe odaklanmaya çalışmalısınız.



Gökhan Türkmen - Dön

Terkedilen kişiler için marş olmuş bu şarkı hem sakinliği hem de sessiz çığlığı ile en iyi ayrılık şarkıları arasında üst sıralarda yer alıyor. Giden sevgiliyi unutamayan her şartta geri isteyenlerin yüksek bir çığlığı haline gelen bu şarkı ile “dön, kimle neredeysen” diyerek bir dilekte yüksek sesle ifade edilmiş olunuyor.



Kaan Tangöze - Bekle Dedi Gitti

Özdemir Asaf’ın muhteşem dizeleri ile ortaya çıkan bu şarkı edebiyat severlerin ilk tercihleri arasında. Ara verilen ilişkilerin ardından bekleyen kişilerin beklediklerini bulamamaları, özlemenin bir ölümü andırsa da öldürmediği gerçeği ile yüzleştiren bu şarkı son dönemlerin en gözde ayrılık şarkıları arasında yer alıyor.



Nazan Öncel - Gitme Kal Bu Şehirde

Yıllara meydan okuyan en güzel ayrılık şarkıları arasında yer alan Gitme kal bu şehirde, sözleri kadar iç acıtan müziği ile de ayrılanların gözdesi halini almış durumda. Giden bir sevgilin ardından özellikle farklı şehirlerde ilişki yürütenlerin sık sık söylemek zorunda kaldığı bu şarkı ayrılıkların belgesi niteliğinde.



Şebnem Ferah - Hoşça Kal

Ayrılığın her çeşidi için söylenebilecek bu şarkı aynı zamanda geri kalan kişinin güçlü bir profilde olduğunun da fark edilmesini sağlıyor. Aslında bu şarkı çoğu zaman terkedilene değil terk eden kişiye ait oluyor. Eğer vazgeçtiğiniz ve yolunuza tek başınıza daha güçlü devam edeceğinizi düşündüğünüz bir ilişkiden geçiyorsanız bu şarkı kesinlikle sizin ayrılık şarkınız olabilir.



