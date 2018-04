Boşanmayı işaret eden 10 neden

Evlenmek için pek çok neden sıralayabildiğimiz gibi, boşanmanın zamanının geldiğini gösteren işaretler de var...

Yazı: Nilgün Yıldız



1. İYİLİK

Eşinize oranla iyi bir insan olduğunuzu düşündüğünüz oluyor mu? Daha iyilerine layık olduğunuza mı inanıyorsunuz? Bu tür düşünceler beyninizde çok fazla dolanmaya başladıysa önce kendi kuruntunuz olup olmadığını ölçmelisiniz. Eğer sadece sizin kafanızda büyüttüğünüz sorunlar bunlarsa evliliğinize bir şans daha vermeye değer!





2. KISITLANMA

Evliliğiniz nedeniyle kendinizi kısıtlanmış hissediyor olabilirsiniz. Evliliğin kariyerinizde, seçimlerinizde ya da yaşamak istediğiniz hayat karşısında bir engel olduğunu düşünmek sorunları da beraberinde getiriyor.





3. İLETİŞİMSİZLİK

İletişim sadece birbirinizle konuşmak anlamına gelmez. Aynı zamanda birbirinizi dinlemek ve birbirinizden bir şeyler öğrenmek anlamına da gelir. Çiftlerin çoğu konuşur fakat iletişim kuramaz. İletişimsiz bir ilişki patlamaya hazır bir bombaya benzer!





4. FARKLILIKLAR

En başta her şey çok güzel olsa da zaman geçtikçe özellikle kültürel farklar çiftler arasındaki en önemli problem olmaya başlar. Aileler, arkadaşlar birbirinden farklı olduğunda iki kişi arasındaki mesafe de artar.





5. DEĞİŞİM

Evlilik sadece parmağa takılan bir yüzükten ibaret değildir. Evlilikle birlikte tüm yaşam değişmeye başlar. Biriyle yaşamaya başlarsınız ve onunla aynı evi paylaşmak en başlarda çok kolay olmayabilir. Eğer iki taraf birbirine anlayış gösterir ve yaşam alanlarını birlikte oluşturmak için uğraşırlarsa her şey umduklarından daha kolay olacaktır. Fakat herkes kendi hayatını yaşamak ister ve tek taraflı bir fedakarlık beklenirse evliliğin yürümesinde zorluklar oluşabilir.





6. GÜVEN

Bir evlilikte olması gereken en önemli şey güvendir. Eşinize güvenirseniz ilişkinizdeki problemleri daha kolay çözüme ulaştırabilirsiniz. Fakat ilişkide güven yoksa ya da var olan güven kaybolmuşsa o zaman evliliğiniz alarm veriyor demektir.





7. KISKANÇLIK

Güvensizlik insanın içini yiyen küçük bir kurt gibidir ve kıskançlık denilen o duyguyla birleştiğinde her şey içinden çıkılmaz bir hal alabilir. Kıskançlığınızın sebebi belki eşiniz olabilir belki de sizin kuruntularınız. Fakat sebep ne olursa olsun kıskançlık evliliklerin bitmesindeki en önemli sorunlardan biridir.





8. FİNANS

Para hayatı güzelleştirebildiği gibi kötüleştirebilme gücüne de sahip. Eşinizin kazandığı parayla mutlu olamıyorsanız ya da evliliğinizde büyük maddi sorunlar yaşıyorsanız tehlikedesiniz demektir. Çünkü birçok çiftin boşanma sebepleri arasında para ilk sırada gelmektedir. Maddi sorunlar çiftlerin birbirlerine olan saygılarının azalmasına neden olurken en büyük kavgaların da sebebidir.





9. DUYGUSAL YAKINLAŞMALAR

Özellikle uzun süreli evliliklerde çiftler eşlerinden bulamadıkları heyecanı bazen en yakınlarındakinden bulabilir. Flört etmek, yeni heyecanlar ve duygular hissetmek evliliğe bakış açınızı da değiştirir. Eğer birlikte çalıştığınız arkadaşınızdan duygusal olarak etkilenmeye başladıysanız evde eşinizle birlikte olmak yerine onunla olmaktan daha büyük zevk alıyorsanız yine tehlikedesiniz! Ve bu sefer atlatılması zor bir tehlikedesiniz çünkü duygularınız karışabilir, belki de artık eşinizi sevmediğinizi hissedebilirsiniz. Bu da maalesef boşanmayı beraberinde getirir.





10. CİNSEL SORUNLAR

Özellikle evlendikten bir süre sonra cinsellik de monotonlaşmaya başlayabiliyor. Her gece aynı çıplak vücudu görmek sizi heyecanlandırmıyor da olabilir. Bir taraf seksi severken diğeri seksten çok hoşlanmıyor da olabilir. Ya da çiftlerden biri bir pozisyon isterken diğeri başka pozisyondan zevk alıyor olabilir. Bu sorunlar ilişkiye heyecan katmak için yapılacak bazı değişikliklerle aşılmazsa özellikle çocuktan sonra daha da sarpa sarabilir. Bu da boşanmaya neden olan önemli bir neden.