Erkeklere sorduk!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Bazı erkekler ‘ayrılalım’ demek yerine, hayalet gibi kaybolmayı seçerler. Özellikle de tek gecelik bir ilişki yaşadıktan sonra ertesi gün ondan haber alamayabilirsiniz. Peki ama neden? Kendilerine sorduk: "Ayrılmak istediğinizi neden söylemezsiniz?"

Yazı: İpek Koşan



Eğer karşımdaki kadını sevmiyorsam, onu hiçbir konuda ciddiye almıyorsam ertesi gün onu aramayabilirim. Kendi kendine anlamasını beklerim. Hatta birkaç gün telefonlarımı da açmadığım olmuştur.

Esil, 32 yaşında/Stilist



Tek gecelik ilişki yaşadığım bir kadının tıpkı benim gibi rahat olduğunu düşünürüm. O yüzden onunla ilişki kurmaya çabalamak gibi bir derdim olmaz. Şu ana kadar içlerinden sadece birini çok kırdığımı düşündüm. Zaten onunla da sonra konuşarak anlaştık.

Ender, 38 yaşında/Tasarımcı



Hoşlandığım bir kadınla özel bir gece geçirdikten sonra tüm fikirlerim bir anda değişebilir. Örneğin yaptığı bir davranış karşısında aniden soğuyabilirim. O zaman da tekrar aramayabilirim. Ayrılmak istediğimi davranışlarımla mutlaka belli ederim.

Ali, 24 yaşında/Öğrenci



Eğer ayrılık konuşmasına hazır değilsem kaçabildiğim kadar kaçarım. İşim var derim, ailemle olacağım derim... İlla ki bir yalan uydururum. Ama karşımdakine saygı duyuyorsam mutlaka karşıma alıp onu istemediğimi söylerim.

Cengiz, 28 yaşında/Muhasebeci



Maddi durumlardan dolayı kaçtığım çok olmuştur. Eğer bir kadının bana fazla masraf çıkaracağını hissedersem, ortamı alelacele terk ederim... Siz kadınlar hep söylersiniz. Kaçmak, erkekliğin şanındandır!

Murat, 30 yaşında/İnşaat Mühendisi



Beraber olmak istemediğim bir sevgilime bir yıl boyunca onu istemediğimi söyleyememiştim. Nedeni biraz bencilce olacak ama beraber ödediğimiz bir borç vardı ve onun sadece benim üzerime kalmasını istemedim. İşte bu yüzden sabrettim diyebilirim.

Alper, 33 yaşında/Bilgisayar Uzmanı



Yıllarca beraber olduğum bir sevgilim vardı. Ona o kadar alışmıştım ki, yollarımızı ayırmamız gerektiğini bir türlü söyleyemedim. Onsuz nefes alamayacak gibi hissediyordum kendimi. İlişkimiz bir süre önce bitti ama aylarca zorluk yaşadım. Sonunda baş etmeyi öğrendim.

Emir, 35 yaşında/Veteriner



Farklı nedenleri olabilir. Karşımdaki ısrarla nedenini sorarsa ona üzülmesini istemediğimi söyler, işin içinden sıyrılırım. Zaten dırdır yapılmasına hiç gelemiyorum. Bir kadın çok fazla konuşursa gözümden otomatik olarak düşer.

Suat, 28 yaşında/Satış Temsilcisi



Kendimi bildim bileli hiç kimseye açıklama yapma zorunluluğu hissetmiyorum. Bir kadını canım isterse ararım, istemezse görüşmemeyi tercih ederim. Yoksa özgürlüğümü ve hayatımı kısıtlanmış hissederim.

Akın, 36 yaşında/Bilgisayar Mühendisi



Bir kadınla kafamın uyuşmadığını anlamam çok uzun sürmez. Bana ters ve saçma gelen bir hareketini gördüğümde uzaklaşmaya başlarım. Ve yanına gidip özellikle de ‘ayrılmalıyız’ demem. İki taraf da bu durumu sezip ona göre davranabilir bence. Her şeyin konuşulmasına da gerek yoktur.

Alperen, 27 yaşında/Web Tasarımcısı



Bir kadınla tek gecelik ilişki yaşıyorsam bu genelde aşk acımdan kurtulmak için olur. Karşımdakine hiçbir şey vadetmem. Onun da bu psikolojimi anlamasını beklerim. Üzerime gelirse sinirlenirim. Sonra da onunla hayat boyu karşılaşmamak için kaçarım.

Ekin, 24 yaşında/Öğrenci



‘Can çıkar huy çıkmaz’ derler ya, işte ayrılıklar da benim için öyle. Oldum olası vedalardan hiç hoşlanmadım. Gerçekten kötü biliyorum ama ilişkilerimi telefonda bitirmeyi tercih ettim. Yüz yüze olduğumda doğru kelimeleri bulup veda etmeyi başaramıyorum. İşte bu yüzden ‘ayrılalım’ demiyorum.

Can, 26 yaşında/Grafiker



Onu üzmek istemiyorsam ‘ayrılalım’ demem. Hatta o bana söyleyene dek beklerim. En azından ayrıldıktan sonra pişman olma olasılığım azalır. Ayrıca yeni bir ilişkiye başlarken bu durumu düşünmek zorunda da kalmam.

Burhan, 32 yaşında/Mühendis