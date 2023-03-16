Bilime göre evlenmek için mükemmel yaş

Düğümü atmak büyük bir adım ve zamanlama insanların en büyük endişelerinden biri gibi görünüyor. Evleneceğiniz zamanı merak mı ediyorsunuz? En doğru zaman ne zaman? Bilim açıkladı...

Evlenmek için en uygun yaşı bulmak için birlikte çalışan matematik ve bilim, "yüzde 37" kuralını buldu. Bu algoritmaya göre, evlenmek için en iyi yaş 26'dır. Bununla birlikte, birçok uzman, 20'li yaşların sonlarının evlenmek için en tatlı nokta olduğu konusunda hemfikir görünüyor. Psikolog Wyatt Fisher, hayatınızdaki bu zamanın bu kadar ideal olmasının nedeninin, eğitiminizi tamamladığınız ve bir kariyere başladığınız noktada olduğunu söylüyor.

Uzman Kelsey Torgerson, en azından insan beyninin bir hayat arkadaşı bulmak için tamamen gelişmesini beklemenin çok önemli olduğunu söylüyor ki bu 25 yaşına kadar mümkün değil.

"Bu işarete kadar beklemenin en iyisi olduğuna inanıyorum. Eşinizle birlikte üstesinden geldiğiniz stres faktörlerini deneyimlemek de önemlidir, bu nedenle lise sevgiliniz varsa, ikinizin üniversite, uzun mesafe, yurt dışında okumak veya iş bulmak gibi konularla nasıl başa çıktığınızı görmelisiniz."

İlişki terapisti Weena Cullins, sihirli sayının aslında 28 olduğunu düşünüyor. Açıkladığı gibi, "Klinik deneyimlerime göre, ABD'de kadınlar için evlenmek için en iyi yaşın 28 olduğunu buldum. 28 yaşında, müstakbel gelinlerim seçimlerinde öz farkındalık ve güven sergiliyorlar ."

28 yaşındakilerin çoğu, kişisel ve profesyonel düzeyde kim olduklarını başarılı bir şekilde keşfetmek, bir hayat arkadaşında en çok arzu ettikleri nitelikleri keşfetmek ve önceki ilişkilerinde yaptıkları hatalardan ders çıkarmak için zamana sahipti.