Burcunuza göre uzun ilişki yaşamak için ne yapmanız lazım?
Burcunuz tüm karakterinizi yansıttığı gibi aşk konusunda da fikir verecektir. Peki burcunuza göre uzun bir ilişki nasıl sürdürebilirsiniz? İşte burç burç ele aldığımız uzun ilişki sırları...
Burcunuza göre nasıl özelliklere sahip olduğunuzu biliyorsunuz, ama aşık olduktan sonra ne olur? Büyülü bir ilk buluşmanın gerçek bir ilişkiye dönüşmesini nasıl sağlayabilirsiniz? Birkaç aydan fazla süren ve belki de sonunda birlikte yaşamayı nasıl başarabilirsiniz? Bırakın astroloji, uzun süreli ilişkilerinizin gerçekten uzun olduğundan nasıl emin olacağınızı anlamanıza yardımcı olsun.
KOÇ BURCU
Bazen biraz ısrarcı olabiliyorsun, her zaman haklı olmalısın! Ancak ilişkinizi güçlü tutmak için, partnerinize izin vermelisiniz. Birkaç tartışma kazanın. (Sadece birkaçı!) Unutmayın, her zaman son sözü söylemek zorunda değilsiniz.
BOĞA BURCU
Güçlü ve sessiz bir tip olarak, gerçekten ne istediğinizi ve neye ihtiyacınız olduğunu her zaman ifade etmiyorsunuz. Ama aklını okumasını beklemek yerine, ikinizin de aynı sayfada olduğundan emin olmak için ne istediğini söylemelisin! Gerçek ol Boğa.
İKİZLER BURCU
Konuşmayı çok seviyorsunuz. İster birlikte akşam yemeği yerken muhabbet etmek olsun ister gün boyunca mesajlaşın ister doğaçlama bir görüntülü arama ile sevgilinizi şaşırtın, her zaman sohbet etmeye hazırsınız. İşin aslı bu biraz fazla olabilir. Zor gelse de iş gününün ortasında üç mesaj birden yazma dürtüsüne karşı koyun. Bu şekilde, bir araya geldiğinizde konuşacak daha çok şeyiniz olacak.