14 Şubat için seksi öneriler

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Evet biliyoruz, Sevgililer Günü’nün yaklaşması bile erkeklerde alerjik reaksiyona neden oluyor. Mümkün olsa 14 Şubat’ı takvimden çıkaracaklar. Gelin bu sene ona unutulmaz bir Sevgililer Günü armağan edin. Belki böylece seneye en dört gözle bekledikleri gün bu olur.

Sürprize bir gün önce başlayın

13 Şubat’ta sevgilinizin iş yerine bir kutu yollayın. Bu kutunun içinde 14 Şubat’ta onu bekleyenlerle ilgili ipuçları olsun. Böylece zorlama romantizmin değil eğlenceli bir gecenin onu beklediğini anlasın. Kutuya neler mi konabilir? Örneğin, bir sonraki güne enerji vermesi için mesir macunu, fındık gibi afrodizyaklar. Veya onu ateşlendirecek bir g-string. Veya 13 Şubat akşamı uykusunu iyi alıp ertesi gün sizin karşınıza çıkması için sakinleştirici çay...



Saklambaca var mısınız?

‘Çocuk oyunu’ deyip geçmeyin. Biliyorsunuz ki erkekler kovalamaya bayılır. O zaman bunun için Sevgililer Günü’nden ideal zaman mı olur? Tabii saklambacı yetişkinlere uygun bir hale getirmek için bir tutam çıplaklık ilave etmeyi de unutmayın. Çıplak olarak evde bir yere saklanın ve bırakın sizi bulmak için geçirdiği zamanda heyecanı onu iyice ateşlesin.



Gözlerini geceliğinizle bağlayın

Çocuk oyunlarından saklambaç ilginizi çekmediyse körebeyi de deneyebilirsiniz. Ama gözlerini sizin kokunuzun sindiği gecelik, gömlek gibi bir şeyle bağlamalısınız. Görme duyusunun etkisiz hale gelmesi onu çok daha fazla uyaracak. Üstelik araştırmalar gösteriyor ki, kadın kokusu erkek için çok güçlü bir afrodizyak.



Biraz fantazi...

Hiç kayganlaştırıcı denediniz mi? ‘İhtiyacımız olmadı’ diyebilirsiniz ama bunu bir ihtiyaç değil fantezi olarak görmeyi seçebilirsiniz bu seferlik. Hiçbir yan etkisi olmayan bu ürünler daha kolay orgazm olmanızı da sağlayabilir. Üstelik kayganlaştırıcıyı kullanmadan önce bir süre buzlukta bekleterek hem size hem de partnerinize değişik bir haz yaşatabilirsiniz.



Kulaklarınızı tıkayın

Evet doğru duydunuz, mecazi anlamda değil gerçek anlamda kulaklarınızı tıkamaktan bahsediyoruz. İster sadece sevgilinizin kulaklarını tıkayıp ona değişik bir haz yaşatın ister ikiniz birden kulaklarınızı tıkayın. Sonuç olarak işitme duyunuz ortadan kalkınca diğer dört duyunuza çok daha iyi konsantre olabileceğinizi garanti ediyoruz.



