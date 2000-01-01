70'inde seks

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70'li yıllarda hala aktif ve istekli olmak mümkün mü?

Nedense anne-babalarımızın seks yaşamı olmadığını düşünüyoruz. Yaşlılık sekse engelmiş gibi! Başlangıç ve bitiş olarak sekste yaş sınırının ne olduğu hepimizin merak konusu. Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği’nden (CETAD) Psikiyatr Prof. Dr. Doğan Şahin, 70’li yaşlardaki erkeklerin yarısının hala cinsel olarak aktif ve istekli olduğunun altını çizerken, kadınlarda bu oranın daha düşük olduğunu açıklıyor ve sorularımıza şaşırtan açıklamalar getiriyor.



Seksle tanışma yaşı kaçtır?

Dünyanın birçok ülkesinde giderek daha erken yaşlarda cinsellikle tanışma ve ilk cinsel ilişki gerçekleşmektedir. ABD’de 1940’larda 19 civarında olan ilk cinsel ilişki yaşı 2000’li yıllarda 15’e düşmüştür.



Peki, bizim ülkemizde bu yaş kaç? Kadın ve erkeklere göre farklılık gösteriyor mu?

Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği (CETAD) tarafından 2008 yılında yapılan araştırmada, erkeklerde ilk cinsel ilişki yaşı ortalama olarak 18, kadınlarda 18,5 olarak çıkmıştı. 2010 yılında Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı rapora göre ise 15-24 yaşında ilk cinsel ilişki yaşayanların oranı % 48’e çıkmış durumdadır.



