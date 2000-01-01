70'li yıllarda hala aktif ve istekli olmak mümkün mü?
Nedense
anne-babalarımızın
seks yaşamı olmadığını
düşünüyoruz. Yaşlılık sekse
engelmiş gibi! Başlangıç
ve bitiş olarak sekste
yaş sınırının ne olduğu
hepimizin merak konusu.
Cinsel Eğitim Tedavi ve
Araştırma Derneği’nden
(CETAD) Psikiyatr Prof.
Dr. Doğan Şahin, 70’li
yaşlardaki erkeklerin
yarısının hala cinsel olarak
aktif ve istekli olduğunun
altını çizerken, kadınlarda
bu oranın daha düşük
olduğunu açıklıyor ve
sorularımıza şaşırtan
açıklamalar getiriyor.
Seksle tanışma yaşı kaçtır?
Dünyanın birçok ülkesinde
giderek daha erken yaşlarda
cinsellikle tanışma ve ilk
cinsel ilişki gerçekleşmektedir.
ABD’de 1940’larda 19
civarında olan ilk cinsel ilişki yaşı 2000’li
yıllarda 15’e düşmüştür.
Peki, bizim ülkemizde bu yaş kaç? Kadın
ve erkeklere göre farklılık gösteriyor mu?
Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği
(CETAD) tarafından 2008 yılında yapılan
araştırmada, erkeklerde ilk cinsel ilişki yaşı
ortalama olarak 18, kadınlarda 18,5 olarak
çıkmıştı. 2010 yılında Ana Çocuk Sağlığı
ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü’nün
yayınladığı rapora göre ise 15-24 yaşında
ilk cinsel ilişki yaşayanların oranı % 48’e
çıkmış durumdadır.