Cinsel IQ'nuz kaç?

Minik test ile kendinizle yüzleşin!

1. Hangi hormon “aşk hormonu” olarak bilinir?

a. Testosteron

b. Östrojen

c. FSH

d. Oksitosin



2. İyi bir uyku için hangisi birebir?

a. Aşık olmak

b. Seks



3. Aşkın beyinde kurduğu üç devre var. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değil?

a. Bizi partner aramaya yönlendiren seks arzusu

b. Bulutların üzerindeymiş hissi veren romantik aşk arzusu

c. “Havai fişekler patlamasa da olur, güvende olayım yeter” diyen bağlanma arzusu

d. Dayanılmaz istek ve “Sen bana aitsin” evresi



4. Doğru mu yanlış mı?

Uzun süreli erektil disfonksiyon sorununda ginseng bitkisi küçük mavi haplar kadar etkili…

a. Doğru

b. Yanlış



5. Bir çifti oluştururken genetik özelliklerinizin içinde yer alan “büyük doku uyumu” hangi durumlara etki ediyor?

a. İçinizde kelebeklerin havalanmasına

b. Sizden farklı ten kokusuna sahip insanları çekmenize

c. İlk görüşte aşka

d. Hiçbirine



6. Gebelik sırasında seks bebeğe zarar verir.

a. Doğru

b. Yanlış



7. Seks sırasında evreler hangi sırayla ilerliyor?

a. Plato, çözülme, heyecan, orgazm

b. Heyecan, çözülme, plato, orgazm

c. Plato, heyecan, çözülme, orgazm

d. Heyecan, plato, orgazm, çözülme



8. Aşağıdakilerden hangisi doğru?

a. Sosyal statünün yükselmesi sekste motive edicidir

b. İnsanlar intikam almak için seksi kullanabilir

c. İnsanlar minnettarlıklarını göstermek için seks yapabilir

d. Hepsi



9. Sizce “kara sevda” nedir?

a. Aşkın bilimsel karşılığı

b. Aşık olmak ile aşkın bitişi arasındaki evre

c. İlk aşkını yaşayan kişinin beyin fonksiyonu

d. Beynin işlemcisinin çöktüğü an



10. Beyin için uyuşturucu kullanmak ya da aşık olmak arasında bir fark yok, ikisi de aynı etkiyi yapıyor.

a. Doğru

b. Yanlış



11. Aşkın ömrü yaklaşık kaç yıl?

a. 3-5 ay

b. 12 ay

c. 6-18 ay

d. 3-6 yıl



12. Seks ağrıları azaltır, bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı korur.

a. Doğru

b. Yanlış



13. Hangisi libidoyu düşürür?

a. Antidepresanlar

b. Lif içermeyen beslenme

c. Reflü

d. Hepsi



14. Kadınlar genital bölgelerini güçlendirmek için neler yapabilir?

a. Kegel egzersizleri

b. Vajinal estetik

c. Fizik tedavi

d. A ve B



15. Bartolin bezlerinin ne olduğunu biliyor musunuz?

a. Erkeklerde üreme ile ilgili bezler

b. Kadınlarda üremeye ait bezler

c. Peniste kayganlığı sağlayan bezler

d. Vajinada ıslanmayı sağlayan bezler



16. Aşağıdakilerden hangisi cinsel yolla bulaşmaz?

a. Endoparazitler (iç parazitler)

b. Zührevi lenf bezi iltihabı (LGV)

c. Bakteriyel vajinit

d. Genital siğil



17. Kadınlar için eşleri ile yaşadıkları fikir ayrılığı cinsel isteksizliğe neden olabilir.

a. Doğru

b. Yanlış

18. Genç erkeklerde en sık görülen fonksiyon bozukluğu hangisi?

a. Erektil disfonksiyon

b. Orgazm olamama

c. Erken boşalma

d. Seks bağımlılığı

19. “G noktası” terimindeki G neyi ifade ediyor?

a. Grafenberg

b. Girly (kızlara/kadınlara ait)

c. Good (iyi)

d. Gasthauser