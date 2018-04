Erkekler seksi, kadınlar sevişmeyi seviyor!

Kadınların Venüs’ten mi, yoksa Mars’tan mı geldiği hala çözülmemiş olsa da erkeklerin yatakta kadınlar kadar duygusal olmadığı dünyalı oldukları kadar gerçek bir bilgi. Kadınlar romantizmi, erkekler erotizmi sever. Peki bu iki farklı düşünce yatağa girdiğinde ne olur? Ya iç savaş ya da dünyalar arası bir savaş çıkar. Savaşın mağdurları ise genelde yatakta mutluluğu yakalayamamış kadınlar olur.

Yazı: Nilgün Yıldız



Biz kadınlar ve ‘Ah şu erkekler!’ Ne birlikte yapabiliyoruz ne de onlardan ayrılabiliyoruz. Onlarla olunca bazen mutlu bazen mutsuz oluyoruz ama ne olursa olsun onlardan vazgeçemiyoruz. Durum böyle olunca da yataktaki çatışmalar kaçınılmaz oluyor. Özellikle de erkekler çoğu zaman kadınları anlamıyor. Biz kadınlar her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünüp romantik bir gecenin hayalini kurarken, erkekler sanki her şeyi berbat etme çabası içinde oluyorlar. Çünkü biz kadınlar romantizmi severken erkekler erotizmi tercih ediyor.

Psikolog Serap Güngör, bu durumu şöyle açıklıyor: “Kadın ve erkeğin kafasında ‘ideal cinsel ilişki’ konusunda çok değişik kavramlar ve yaklaşımlar bulunuyor. Erkek sadece fiziksel boşalım düşlerken, kadın duygusal tatmin peşinde oluyor. Kadın için aşk, paylaşım, şefkat ve ilgi ‘mükemmel teknik’ten önce geliyor. Kadın için cinsel tatmin ancak duygusal tatminle bütünleştiğinde anlam ve değer kazanıyor. Kadınlar cinselliği duygusal, uzun süreye gereksinimi olan bir şey olarak görüyor. Ayrıca cinsel ilişki bittikten sonra da sevgi, şefkat, tutkunun devam etmesini istiyor ve aynı duyguları partnerinin de hissetmesini bekliyor. Kısacası kadınlar için cinselliğin dünü, bugünü ve geleceği oluyor. Kadınlar hayatlarının her alanı gibi cinsel yaşamlarını da ara ara gözden geçirilip yenilenmesi gereken bir şey olarak görüyorlar. Erkek, cinsel yaşama kadına göre daha teknik açıdan bakıyor. Erkekler toplumsal önyargıların aksine sekse daha meraklı oldukları halde, cinsel ilişkide klasik kalıplarla yetinirlerken, kadınlar ilişkiye renk katmak için büyük çaba harcayan taraf oluyor.”



Romantik kadınlar

İki cinsin hormon yapısındaki farklılığı, çocukluktan edindikleri alışkanlıkları, toplum tarafından belirlenen rolleri, yetiştiriliş özellikleri, öğrenilmiş birtakım davranış modelleri ve şartlanmaları farklı oluyor. Bu farklılıklarda en fazla göze çarpansa kadının daha duygusal ve romantik oluşu; erkeğinse bu kavramlara uzaklığı oluyor. Kadınlar yapıları gereği hem yatakta hem de sosyal yaşamlarında erkeklere göre daha fazla romantizm yaşıyorlar. Kadın ve erkeğin kafasında ‘ideal cinsel ilişki’ konusunda çok değişik kavramlar, yaklaşımlar bulunuyor. Erkek sadece fiziksel boşalım düşlerken, kadın duygusal tatmin peşinde oluyor. Yani kadın önce sevgi, şefkat, tutku ile uzun ön sevişme, sonra cinsel birleşme ile bir bütünü oluşturma, en sonunda da bütünün devamlılığını hissetme adına yine sevgi, şefkat, tutku ve yakınlığı yaşamak istiyor. Sonuç olarak diyebiliriz ki; erkekler seksi, kadınlar ise sevişmeyi seviyorlar. Seks erotizmi, sevişmek romantizmi besliyor.



Romantizmin cinsellik üzerindeki etkileri neler oluyor?

Psikolog Serap Güngör, “Romantizm, çiftlerin arasında yoksun olan iletişimin güçlenmesini sağlıyor. Güçlenen iletişim sayesinde neredeyse hiç denebilecek kadar az konuşulan cinsellik hakkında iletişime geçilebiliyor. Bilindiği gibi, ani bir heyecan ya da mutluluk hissi cinsel dürtüleri harekete geçirmekte önemli rol oynayan hormonların salgılanmasını tetikleyebiliyor. Erkeklerin romantik anlar yaratması ve küçük sürprizler yapması, uzun zamandır hayali kurulan ya da beklenen bir davranışı gerçekleştirmeleri, küçük jestler yapmaları, partnerlerine yakınlaşmaları, onları dinlemeleri, anlamaya çalışmaları oldukça önemli. Kadınların özel ve değerli olduklarını hissedebilecekleri davranışlarda bulunmaları ve güzel sözler söylemeleri, çiçek almanın önemini kavramaları, kısacası partnerlerinin duygusal gereksinimlerini karşılamaları ve romantik alışkanlıklar yaratmaları, partnerlerinin dişiliğini beslediği kadar, onların da erkekliklerini destekliyor. Böylece unutulmaz ve sürekliliği olan bir cinselliğin tadına varmak mümkün olabiliyor” diyor.



Dişiliğinizi ortaya çıkarın!

Yüz hatlarını ortaya çıkaracak kadar yapılan bir makyaj, kendine yakışan bir saç modeli ve seksi simgeleyen takılar... Aslında, kendine bakan, makyajını yapan, süsüne dikkat eden, kıyafetini özenle seçen, kilosuyla barışık ve seksi bir kadın olduğunu önce kendisi hisseden her kadın alımlı ve çekici olabiliyor. Bu çekicilik bir de ses tonunda yatan albeni ve şehvetli hareketlerle süslenirse, doğuştan gelen ve görünmez bir silah olan dişiliği ortaya çıkarmak bir hayli kolay! Dişil enerjiyi açığa çıkarmada başarılı olabilmek için sadece yatakta değil, mahrem hayatın her yerinde kadınların kadın olduklarını hissetmeleri ve hissettirmeleri, kadın olarak görünür olmaları çok önemli… Sosyal yaşamda olduğu gibi cinsellikte de, dişilik yanından çok dişli oluşunu ön plana çıkaran kadın feminenlikten bir hayli uzaklaşabiliyor. Sonuç olarak, kadınlık ile dişilik arasındaki o ince çizgi, bir kadının kendini görünür kılmasında saklı…