İlk görüşte aşk mı, ilk görüşte seks mi?

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“Onu ilk gördüğüm anda kalbim küt küt atmaya başladı, ellerim titrerken nasıl davranacağımı bilemedim...” Başlangıç cümleleri çok tanıdık olan bu hikayenin sonu bazen “Ta ki onu yatakta görene kadar” ile bitiyor. Heyecanlı bir seks hayatı, bir ilişkinin ilerleyen evrelerinde büyük önem taşıyor... Bunu ilk görüşte anlamaksa zor gibi görünse de imkansız değil. Bazen birini ilk gördüğünüz anda sadece kalbiniz küt küt atmaz, aynı zamanda cinsel dürtüleriniz de uyanır... Peki bu onun doğru kişi olduğunu gösterir mi?

Yazı: Nilgün Yıldız



Yıllardır sadece biz değil; en ünlü yazarlar da, uzmanlar da düşünür durur bu soruları; ‘Acaba ilk görüşte aşk var mı?’ ya da ‘Birini sadece cinsel olarak arzulamak doğal mı?’ Aşkın tanımına bakacak olursak aşk; bir kadın ve erkek arasında beden, beyin, duygu, zihinle birlikte yaşanan etkileşimdir. Hem dürtüsel hem de zihinseldir. Yani aşık olduğumuzda sadece bedenimiz değil duygularımız da harekete geçiyor. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Özkan, aşkta hormonların etkisinin çok fazla olmadığını belirtiyor ve ekliyor; “Cinsellik ise dürtüsel bir arzu. Bu arzu erkeklerde daha fazla oluyor. Ancak ilişki bu zeminde kurulamıyor. Hormonların etkisi esas olarak cinsellik sırasında bulunuyor. Elbette beyin ve hormonlar birbirlerini etkiliyor. Beynin canlanması hormonları aktive ediyor. Cinsiyet hormonları da beyni aktive ediyor...”



Kime aşık oluyoruz?

İlk görüşte aşık olduğumuzu sandığımız kişiyi aslında bazı kriterlere göre seçiyoruz. Bu kriterler ise bilinçaltımız, çocukluğumuz, zihnimiz, hormonlarımız ve daha önce yaşadığımız deneyimlere göre belirleniyor. Özellikle geçmiş deneyimler tercihlerimizi etkiliyor. Prof. Dr. Sedat Özkan, “Olumsuz deneyimlerin getirdiği düşünce tarzıyla geleceğe bakarsak yeni olumsuzlukların ortaya çıkacağını bilmemiz gerekiyor. Bu nedenle kişinin hayata bakışı sadece yaşadıklarıyla sınırlı olmamalı” diyor.



Aşk yok, cinsellik varsa...

Bir insana hiçbir şey hissetmeden, o insanla sadece cinselliği yaşamak isteyen kişilerse farkında olmadan bir kişilik sorunu yaşıyor olabilir. Bu kişilerin yaşadıkları sorunlar arasında ‘dürtü kontrol güçlüğü’ görülebiliyor. Daha çok olgunlaşmamış kişiler ya da farklı yaşam tarzı arayışları, kişileri bu tür ilişkiler yaşamaya da zorlayabiliyor. Fakat ilk görüşte cinsellikle ilgili arzular uyandığı için başlayan bir ilişki, zeminde sadece cinsellik olduğunda bitmek zorunda kalabiliyor.

