Tüm dünya hızla değişirken yatak odası kurallarının aynı kalması mümkün mü? ‘Grinin Elli Tonu’ kitabını okuduktan sonra değişen ilişkiler, filmin ardından ne hal alır bilinmez ama biz seksin yeni kurallarının peşine düştük...

Her şey hızla değişirken seks hayatının olduğu yerde saymasını beklemek saflıktan başka bir şey olmasa gerek. Çünkü seks, yaşamın önemli dinamiklerinden biri… Yaşam değişmeye başladıkça o da değişiyor.

Gri ve tonları

İster sevin ister sevmeyin seksin değişen trendlerinde en önemli etkenin ‘Grinin Elli Tonu’ kitabının olduğu düşünülüyor. Ertuğrul Özkök, bu kitap hakkında yazdığı köşe yazısında şöyle demişti; “Aslında keşfedilen şey, daha çok hiç yaşanmamış, büyük bir ihtimalle hiçbir zaman yaşanmayacak bir cazibenin ‘science fiction’ıydı.” Uzmanlara göre ise kitabın bu kadar sevilmesinin altında yatan en büyük neden konuşulamayan hatta düşünülmesi bile ayıp olan fantezilerin bu kitapta bir aşk hikayesinin içinde yer alması. Böylece insanlar fantezilerin o kadar da korkunç düşünceler olmadığını, aslında normal bile kabul edilebileceğini düşünmeye başladı. Etrafta herkesin elinde bu kitap vardı ve geçtiğimiz ay kitabın beyaz perdeye yansıması herkesin ilgi odağı oldu.





Kapılar açılıyor

Bir kere artık fantezilerden korkmak rafa kalkıyor. Cinsel fantezi dünyasının kapıları da sonuna kadar açılıyor. Çünkü çiftler fantezilerden korkmamaya başladı. Cinsel mutluluk için yapılması gerekenler arasında fantezilerin de olduğu artık biliniyor. Fantezi kelimesi nedense akıllarda hep yasak, ayıp, utanma gibi duyguları uyandırıyordu. Şimdilerde ise fanteziler sapkınlık sınırını aşmadığında cinsel yaşamı renklendiren hayal dünyasındaki küçük oyunlar olarak kabul ediliyor. Çünkü fantezi demek zihinde canlandırılan değişik isteklerin hayali anlamına geliyor. Fanteziler cinsel uyarılmayı arttırmada, cinselliğin sıradanlaşmasını önlemede, cinsel yaşamı renklendirmede oldukça önemli rol oynuyor.





Oyuncaklara ilgi artıyor

Birçok çift tekdüzelikten sıkılıyor. Bu nedenle yeni seks trendleri arasında seks oyuncakları kullanmak ilk sıralarda alıyor. Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED) uzmanları cinsel fantezilerin çiftlerin sıradan ve monoton ilişkilerini canlandırırken, seks oyuncaklarının da buna destek olduğunu belirtiyor. Sertleşme sorunu olan erkeklere, eğlenmeyi seven, farklı zevkler denemek isteyen çiftlere, boşalma ve orgazm sorunu yaşayan kadınlara özel geliştirilmiş olan seks oyuncaklarıyla cinsellik yine, yeni ve yeniden keşfedilebiliyor. Bu oyuncakların daha rahat kullanılmasında ise yine ‘Grinin Elli Tonu’ kitabının da rolü olduğu düşünülüyor. Özellikle kitapta kullanılan oyuncaklar en çok tercih edilenler arasında yer alıyor.





Altın seks

Seks yaparken sadece fiziksel hazzı değil, duygusal hazzı da düşünmek gerekiyor. Çünkü her ne kadar aksi düşünülse de, insanlar sadece fiziksel zevkler için seks yapmıyor. Bazen sadece sevildiklerini, arzulandıklarını, değerli olduklarını ve bir başkasının onlara değer verdiğini hissetmek için partnerleriyle sevişmek, bazen de sadece boşalıp rahatlayabilmek için seks istiyorlar. CİSED Başkanı ve Cinsel Terapi Uzmanı Dr. Cem Keçe, “Bu nedenle seks yapmayı, rahatlamış ve gevşemiş bir halde, sevişmenin ve dokunmanın verdiği hazza odaklanarak, haz alıp haz verebilme, ruhu ve bedeni paylaşabilme, ne olursa olsun bir şekilde boşalabilme bilim ve sanatı olarak tarif ediyoruz. Çiftler bu sanatı icra ederken altın, gümüş ve bronz olmak üzere üç tür seks deneyimi yaşayabiliyor. ‘Altın seks’ adı verilen kaliteli seks ortalama iki saat sürüyor. Erkekler genellikle boşalmaya yönelik düşündükleri için, seks konusunda eşlerine en kısa yoldan en fazla zevki vermeye çaba gösteriyor. Bu nedenle erkekler, kadın doyum noktasına yaklaşırken, bir an önce doruğa tırmanabilmesi için ellerinden geleni yapıyor. Oysa kadınlara daha fazla zevk vermenin sırrı, doyum noktasına yaklaştırdıktan sonra, yavaşlamak ve aynı hareketleri yinelemekte yatıyor” diyor. Altın seks ilişkisinde sırayla erkek ve kadın birbirini birkaç kez, doyum noktasına yaklaştırıp enerji düzeyinin düşmesine izin veriyor. Altın seks için erkeğin cinsel enerjisini ve boşalmasını kontrol altında tutması önem taşıyor. Altın seks için ön sevişmeye ve aşk oyunlarına daha uzun zaman ayırmak ve önce kadının doyuma ulaşmasına dikkat etmek gerekiyor.





Porno artık ‘In’

CİSED Başkanı ve Cinsel Terapi Uzmanı Dr. Cem Keçe, 2015 yılının cinsellik trendleri arasında pornoya karşı hoşgörülü olmanın da yer aldığını söylüyor. Kendi kendilerine ya da eşleriyle arzuladıkları cinsel yaşantıyı yakalamakta zorlanan veya cinsel yaşantılarının sıradanlaştığını fark eden çiftler için porno filmler, uyarıcı, ateşleyici, başlatıcı ve destekleyici işlev görebiliyor. Porno filmler; başka çiftlerin sevişmeyi nasıl başlattığı, nasıl devam ettirdiği, neler yaptığı gibi merak edilen tüm konularla ilgili cevapların bulunabileceği filmler... Porno, monotonlaşmış cinsel birlikteliklere renk kattığı gibi ilişkileri canlandırabiliyor, tazeleyebiliyor. Çiftler porno filmlerde yeni şeyler görebiliyor, öğrenebiliyor ve bunlar arasından uygun olanları seçerek cinsel yaşamlarına aktarabiliyor. Cinsel yaşantı daha heyecanlı, keyifli, tatmin edici, memnuniyet verici hale gelebiliyorsa bu durum, seyredilen porno filminin çiftin yaşadığı cinselliğe olumlu etkiler yaptığı anlamına geliyor. Çünkü cinsellik öğrenilebilen ve geliştirilebilen davranışlardan oluşuyor. Keçe, “Ancak porno filmler iki ucu keskin bıçak gibi... Porno dergiler, porno filmler özellikle internet pornosu çift ilişkisinde büyük sorunların ortaya çıkmasına da neden olabiliyor. Pornonun bir ilişkide yol açacağı sorunların başında kıskançlık ve gerçek dışı beklentiler, eşe karşı isteğin azalması, eş ile geçirilecek zamandan çalma gelebiliyor. Dolayısıyla bir yandan cinsel yaşamı renklendirmek için kullanılan porno filmlerin hazzı artıran bir araç olduğunun unutulmaması, diğer yandan da çiftlerin porno filmleri gerçekmiş gibi algılamamaları ve ulaşılması hiç de gerekli olmayan cinsel standartlara ulaşmaya çalışmamaları önem taşıyor” diyor.





Kadınların zamanı

Yatakta her zaman daha aktif olan erkeklerin bu durumu değişiyor. Her alanda daha aktif olmaya başlayan kadınlar, cinsellikte de öne geçmeye hazırlanıyor. Kadınlar artık cinsellik konusunda daha rahat konuşmaya başlayacak, isteklerini daha açık söyleyecek ve de daha arzulu olacaklar.





Seks trendleri

Seks oyuncaklarıyla ünlü Lelo firması tarafından her yıl bir araştırma yapılıyor. 30 ülkeden 50 bin kişinin katıldığı bu araştırma günümüzün değişen seks trendlerini de ortaya koyuyor. Bu araştırmaya göre;

• Araştırmaya katılanların yüzde 74’ü seks oyuncaklarına sıcak bakmaya başladıklarını söylüyor. 2011 yılında aynı araştırmada sonuç yüzde 38’idi.

• Evlilikte seks oyuncağı kullanmanın normal olduğunu kabul edenler bu araştırmaya katılanların yarısı. 2011 yılında bu oran sadece yüzde yediydi.

• Aynı araştırmaya katılanların yüzde 81’i sekste tatmin olduklarını söylüyor. Bu oran 2013 ve 2014 yıllarında yüzde 70 idi.

Araştırmaya bakıldığında son beş yılda sekste önemli değişimler olduğunu görmemek imkansız. Peki ne oldu da sekste kurallar değişti?





