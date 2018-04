Seks hayatınız nasıl gidiyor?

Kafanızdaki sorulara cevap arıyor ama kimseyle sorunlarınızı paylaşamıyorsanız bize yazın, yanıtlayalım…

S: SEVGİLİMİ ÇOK SEVİYORUM. ESKİ SEVGİLİLERİMİ DE ÇOK SEVMİŞTİM. AMA HER ZAMAN DEĞİŞMEYEN BİR PROBLEM YAŞIYORUM: SEKSTEN ZEVK ALAMIYORUM. SADECE MASTÜRBASYON YAPTIĞIMDA BU HİSSİ YAŞAYABİLİYORUM. SORUN BENDE Mİ?

C: Partnerinizi, vücudunuzda zevk aldığınız noktalara yönlendirmek, sevişme sırasında zevk alacak davranışlarınızı kendinize uygulamak işinizi kolaylaştıracak. Uzun süre sadece mastürbasyon yapan kadın ve erkeklerde de bu şekildesorunlar yaşanabiliyor. Yapabileceğiniz bir diğer şey de spora başlamak.



Ufak bir not: Seks sırasında sadece ‘seks’i düşünün. Hayatsal tüm problemlerinizi yatağın dışında bırakın. Eğer sorununuz psikolojikse bir uzmana başvurabilirsiniz.



S: BİRKAÇ AYDIR KENDİMİ ÇOK YORGUN VE BİTKİN HİSSEDİYORUM. YATAKTA DA ÖYLE. ANLAYACAĞINIZ, EKSTRA BİR PERFORMANS GÖSTEREMİYORUM. NE YAPMAM GEREKİR?

C: Gün içerisinde, bizi yoran o kadar detay var ki, söz konusu cinsellik olduğunda ‘olmasa da olur’ diyebiliyoruz. Tek ihtiyacımız olan başımızı yastığa koyup uyumak. Cinsel enerji, yaşam enerjisi olarak biliniyor. O halde enerjinizi artıracak şeyler yapmalısınız. Size yogayı önerebiliriz. Seks yogası, içinizde gizlenen gücü açığa çıkarmayı ve size bedeninizi kullanmayı öğretiyor. Varlığınızın merkezi olan omurga harekete geçiyor ve ‘kundalini’ gücünü omurganın tabanından başa doğru yükseltiyor. Denemeye ne dersiniz?



S: SEVGİLİMİN BENİ HER GÜN ARZULAMASINI VE BANA OLAN İSTEĞİNİN KAYBOLMAMASINI İSTİYORUM. BU YÜZDEN DE EN GÜZEL ŞEKİLDE SEVİŞMEM GEREKİYOR. PEKİ AMA BUNUN İÇİN NE YAPMALIYIM?

C: Güzel sevişmek demek, illa ki istemediğiniz pozisyonlar deneyip, porno filmlerdeki sahneleri taklit etmeniz gerektiği anlamına gelmiyor. Aldığınız zevki en yükseğe çıkarmak, partneriniz ve sizin için en iyi seks demek. Doğru dokunuşlar, doğru sözler ve doğru hareketler keşfetmeniz için sizi bekliyor. Yapmanız gereken birkaç ufak şey var. O da ana odaklanmak, beyni her türlü düşünceye kapatmak ve gevşemek. O an dünyada sadece ikiniz varmış gibi davranın ve partnerinize odaklanın. Aldığınız zevkin farkına varmak da zevki arttırmak için çok önemli.



Ona dokunun!

El ve parmaklar duyguyu direkt olarak gösteren bölgelerden biri. Bu yüzden parmaklarınızı aynı hizaya getirdikten sonra ellerinizi onun ellerine kenetleyin. İşte size cinsel bağı arttıran bir güç.



Biliyor muydunuz?

Belçika’da yapılan bir araştırmaya göre kadınların yürüyüş tarzları cinsel hayatlarını ele veriyor. İstedikleri zaman orgazm olan kadınlar, diğerlerine göre daha rahat bir yürüyüş sergiliyor. Orgazm sorunu yaşayanlar ise diğerlerine göre daha kısa adımlar atıyor ve daha dik yürüyor. İlginç bir araştırma, değil mi?