Bazı kadınlar kendilerini daha rahat hissettiği için karanlıkta sevişmeyi tercih ediyor. Siz de onlardan mısınız? Karanlık ve aydınlık olmasının avantajlarını ve dezavantajlarını hem kadınlara hem erkeklere sorduk.
Erkekler ne diyor?
“Karanlıkta algılar daha güçlü çalışıyor. Bu yüzden karanlığı tercih ediyorum. Bu kadınların da hoşuna gidiyor.” İSMAİL
“Kilo, selülit gibi takıntısı olanlar sadece kadınlar değil. Bence karanlık sekse daha çok yakışıyor.” GÖKHAN
“Şartlar neyi gerektiriyorsa o. Aydınlık veya karanlıktan çok aradaki çekim önemli olan.” AHMET
“Loş ışık... Mümkünse mum ışığı en ideali..” ALİ
“Zifiri karanlık olmasına gerek yok. Birbirimizi görebilmeliyiz ama apaydınlık bir ortam olmasa daha iyi."
SELİM Kadınlar ne diyor?
“Loş bir ışık en ideali.” SEVİM
“Karanlıkta kendimi daha rahat hissediyorum. Aydınlık olunca tüylerim görünüyor mu endişesini bir türlü aklımdan atamıyorum.” LALE
“Utangaç bir yapım olduğu için karanlığı tercih ederim” BURCU
“Sevişirken karşımdakini tüm detaylarıyla görmek isterim. O yüzden aydınlığı tercih ederim.” TÜLİN
"Sekste netliği sevmiyorum." TUBA
“Orgazmı göz göze ve aydınlıkta yaşamak bence daha iyi.” BAŞAK