Sevişirken ışık açık mı, kapalı mı olmalı mı?

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Bazı kadınlar kendilerini daha rahat hissettiği için karanlıkta sevişmeyi tercih ediyor. Siz de onlardan mısınız? Karanlık ve aydınlık olmasının avantajlarını ve dezavantajlarını hem kadınlara hem erkeklere sorduk.