Sevgiliyle tatile çıkmak ya da çıkmamak, bütün mesele bu değil.
Yazı: Deniz Gürlek
1. Adım: İlişkinizin hangi aşamasında tatile gitmelisiniz?
Flört dönemi
Flört döneminde özellikle grup olarak gidilen tatiller; gece-gündüz
beraber geçirilen zamanlar, farklı farklı aktiviteler, bol neşe ve bol
eğlence demek olduğundan ilişkiye geçiş sürecini hızlandıracaktır.
Ama yine de dikkat! Potansiyel aşkınız orada bir yaz aşkı bulursa
tatiliniz burnunuzdan gelebilir.
Cicim ayları
Birbirinize doyamadığınız, aşkın kitabını tekrar yazdığınız bu
dönemde beraber çıkacağınız tatil de size cennette geçirilen bir
hafta gibi gelecektir. Hatta o aşkla emin olun; horlaması size ninni
gibi gelecek, odadaki dağınıklığını toplamak sizi mutlu edecek,
huysuzlukları bile en fazla ‘ah benim nazlı aşkım’ dedirtecektir.