menu

close

menu

close

menu

close

Şimdi sevgiliyle tatil zamanı!

Sevgiliyle tatile çıkmak ya da çıkmamak, bütün mesele bu değil.
Yazı: Deniz Gürlek
1. Adım: İlişkinizin hangi aşamasında tatile gitmelisiniz?

Flört dönemi
Flört döneminde özellikle grup olarak gidilen tatiller; gece-gündüz beraber geçirilen zamanlar, farklı farklı aktiviteler, bol neşe ve bol eğlence demek olduğundan ilişkiye geçiş sürecini hızlandıracaktır. Ama yine de dikkat! Potansiyel aşkınız orada bir yaz aşkı bulursa tatiliniz burnunuzdan gelebilir.

Cicim ayları
Birbirinize doyamadığınız, aşkın kitabını tekrar yazdığınız bu dönemde beraber çıkacağınız tatil de size cennette geçirilen bir hafta gibi gelecektir. Hatta o aşkla emin olun; horlaması size ninni gibi gelecek, odadaki dağınıklığını toplamak sizi mutlu edecek, huysuzlukları bile en fazla ‘ah benim nazlı aşkım’ dedirtecektir.

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu

En çok okunanlar

Son Eklenenler