Seks deneyimlerinize bambaşka fanteziler eklemek için, bu gece çok özel biriyle randevulaşın; bizzat kendinizle.

Yazı: Simay Engür



Bugüne kadar başınıza gelen en iyi seks deneyimi kiminleydi? “Elbette kendimle!” diyemiyorsanız, yok yok abartmayalım, en azından kendinizi ilk üçe koyamıyorsanız, seks hayatınızı gözden geçirmeniz gerekiyor. Bedeninizi en iyi tanıyan kişi siz değilseniz, sevgilinizle yaşayacağınız seks deneyiminin de hazzın doruklarına ulaşması çok mümkün görünmüyor. Mastürbasyon ne bir zorunluluk ne de bir yasak elma, yalnızca kimseye bağımlı olmadan bedeninizi keşfe çıkabileceğiniz altın bir yol. Peki, kimler mastürbasyon yapar? İtiraf etmek gerekiyor ki hemen hemen herkes! Bilinenin aksine ne yalnızca erkekler ne de sadece yalnızlar kulübü üyeleri… Elbette ki yolunda giden bir seks hayatınız, romantik bir beraberliğiniz olabilir. Ancak araştırmalar gösteriyor ki, partnerlerin libidoları her seferinde kusursuz bir şekilde uyum sağlayıp birbirini tamamlayamayabiliyor. Bu noktada kendinizle ilişkinizi gözden geçirip yeni yollar denemek, yatak odanızdaki iletişimi de olumlu etkileyecektir. Ayrıca yine araştırmalar gösteriyor ki mastürbasyon stresi azaltıyor, regl ağrılarını hafifletiyor, kaliteli bir uyku sağlıyor ve diğer seks deneyimleri sırasında hazzı artıran endorfinin salgılanmasına yardımcı oluyor. Sizce de kulağa çok cazip gelmiyor mu? Öyleyse hazırlanın bu gece çok özel biriyle buluşuyorsunuz, yani kendinizle.



İlk randevu

Bedeninizi keşfetmek istiyorsanız ‘5 dakikalık’ oldu-bitti geçmişinizi silin, çünkü mastürbasyon tıpkı seks gibi ön hazırlık gerektiriyor. Sıcak bir duş almak, sevdiğiniz vücut yağlarını kullanmak, favori iç çamaşırınızı giymek ve hatta hoş kokulu mumlardan yardım almak havaya girmenize yardımcı olacak. Size seksi gelen şarkılardan bir çalma listesi de oluşturabilirsiniz... İlk randevunuzdan önce şunu sakın unutmayın: Mastürbasyon, yalnızca orgazma ulaşmak için yapılan bir araç değil. Ne zaman tatmine ulaşacağınızı ya da mastürbasyonu ne zaman sonlandıracağınızı düşünmek yerine, yalnızca kendinize dokunmanın ne kadar iyi hissettirdiğine odaklanmaya çalışın. Hatta orgazmı olabildiğince geciktirerek, keşif süresini uzatmak, başarılı bir mastürbasyonun asıl nüansı olabilir.



Zihin oyunları

‘Arzu’nuzun cinsel organınızdan değil, kulaklarınızın arasından bedeninize yayıldığının farkında mısınız? Evet, beyninizden bahsediyoruz. Hayal gücünüzün fantezileri ateşleyen uçsuz bucaksız kapasitesi, kendinizle baş başa kaldığınız anlarda en iyi yardımcınız olabilir. Mastürbasyon için tıpkı meditasyon yapar gibi gerekli atmosferi hazırladıktan sonra bir senaryo hayal edin. Bu konuda yeterince iyi olmadığınızı düşünüyorsanız, ön hazırlığınıza şu soruları da ekleyin: Kim, nerede, ne zaman, nasıl? Şimdi gözlerinizi kapatın ve hem zihinsel hem de fiziksel bir yolculuğa hazır olun. Ayrıca dilerseniz yardımcı oyuncu olarak porno filmleri veya BDSM olarak adlandırılan yalnızca erotik seslerin yer aldığı video’ları ekleyebilirsiniz. Elbette ki karar sizin, tek patronun kendiniz olduğunu asla unutmayın.







Önce ben, sonra sen

Neredeyse herkesin önemini çok iyi kavradığı ön sevişmeyi, mastürbasyon deneyimine dönüştürebilirsiniz. Nasıl mı? İlk adım olarak partnerinizle konuşun, sevişmeye başlamadan önce, kendinize dokunuyor olmanız partnerinize oldukça çekici gelebilir. Cinsel deneyimden önce vücudunuzu okşamak, kan dolaşımınızı hızlandıracağı için ilerleyen dakikalarda klitorisiniz uyarılmaya hazır olacak. Sizin anlayacağınız ön sevişme, yalnızca bir ‘partner oyunu’ değil; sevgiliniz başrolü kendinizin devralmasına sıcak baktığı takdirde bu aranızda ateşli bir fanteziye bile dönüşebilir. Ön sevişme sırasında sıcaklığı biraz daha artırmak için, vibratör gibi seks oyuncaklarını da oyuna dahil edebilirsiniz.



“Bağışıklık sistemi, kalp sağlığı, rahatlama üzerinde olumlu etkilere sahip”

Seksolog ve Cinsellik Eğitmeni Rayka Kumru, mastürbasyonun önemli işlevleri olduğuna değiniyor.

“Mastürbasyon yapmak bedeni tanımaya yarar. Ancak sadece anatomik keşif değil; kişisel haz noktalarının ve hoşa giden ya da gitmeyen dokunuş biçimlerinin anlaşılması için de önemli ve faydalıdır. Partnerli cinsel ilişki yaşamayan/yaşamak istemeyen fakat kendini fiziksel anlamda cinsel açıdan ifade etmek isteyen kişiler için, rahatlamak için, ilişki içinde partnerli ya da bireysel deneyimler için yapılabilir. Ayrıca bağışıklık sistemi, kalp sağlığı, rahatlama üzerinde olumlu etkilere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Mastürbasyonu kendi hayatının bir parçası olarak deneyimleyen ya da deneyimlemek isteyenlere, bunun olağan bir cinsel ifade biçimi olduğunu, sağlık açısından zararlı olmadığını hatta faydalı olduğunu söyleyebilirim. Bununla beraber yeryüzündeki tek cinsel ifade biçimi bu değil ve kimse mastürbasyon yapmak zorunda da değil. Ülkemizde bir diğer değinilmesi gereken konu ve gençlerden özellikle sıkça aldığım bir soru, mastürbasyonun himene yani ‘kızlık zarı’na zarar verip vermeyeceği. Birçok kişi mastürbasyon yapmaktan, bedenini keşfetmekten ve tanımaktan bu korku sebebiyle uzak duruyor. Bu da utanç, korku, endişeye sebep verebiliyor. Bu hisler cinsel ifade ile özdeşleştiğinde kişiyi çok olumsuz etkileyebiliyor. Zar mastürbasyon ya da bedensel keşif ile zarar görebilecek bir yapı değil; çünkü herkeste yok. Olanlarda da sanıldığı üzere vajinal girişi kapayan, dışarıdan bakılarak anlaşılan ya da ilk cinsel birleşmede yırtılan ve kanayan bir şey değil.”



Solo şarkıya giriş 101

Solo seks deneyiminizde kuralları ancak siz belirleyebilirsiniz. Ancak nasıl başlayacağınızı bilemiyorsanız ve hatta hala biraz çekiniyorsanız, endişe etmeyin. Size rehberlik edecek basit ipuçları hazırladık.



• Ruh halinizi ayarlayın: Ön hazırlık yapmak solo seksin olmazsa olmazı. Bir randevu hazırlığındaki gibi odayı toparlayın, loş ışık ve sevdiğiniz tarzda müzikle havaya girmeyi deneyin.



• Pürüzleri ortadan kaldırın: Güzel kokulu yağlarla vücudunuzu nemlendirmek kendinizi daha iyi hissettireceği gibi, uyarılmanızı da bir üst seviyeye taşıyacak. Elbette ki en seksi iç çamaşırınızı giymeyi de unutmayın.



• Zamanı dert etmeyin: Mastürbasyon birçok kişide suçluluk duygusu uyandırabiliyor. Bu nedenle aceleye getirmek ya da yalnızca orgazma odaklanmak en çok yapılan hatalardan biri. Yalnızca anın tadını çıkarmaya bakın. Sonuca değil, sürece odaklanarak zihninizi serbest bırakabilirsiniz.



• Farklı yönlerinizi keşfedin: Solo seksin yalnızca vajinayla alakalı olmadığını söylemekte yarar var. Erojen bölgelerinizi ne kadar iyi tanıyorsunuz? Boyun, iç bacaklar, kalça ve meme uçları gibi farklı noktalarınızın zevk eşiğini keşfetmeyi deneyin.



Biraz şımarmak şart!

Bu gece sadece kendiniz için hazırlanmaya ne dersiniz?







