Teknoloji seks oyuncağınız olsun

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Kendi sosyal ağlarınıza gömülüp uzaklaşmak yerine teknolojiyi cinsel hayatınızı renklendirecek bir araca çevirin; hem cinsel hayatınız renklensin hem de ilişkiniz…

Yazı: Yaprak Çetinkaya / Formsanté



Yakın zamana kadar televizyonun insan ilişkilerini olumsuz etkilediğini konuşur, akşamları televizyonun karşısına geçen çiftlerin orada uyuyakaldıklarından bahsederdik. Ama hiç değilse o zamanlar yine aynı salonda, dokunarak, arada bir sohbet ederek geçirilen zamanlardı bunlar. Sonra artan kanallar, çoğalan diziler derken bu sefer ayrı odalarda ayrı programlar izleme dönemi başladı. Şimdi ise bu değişime tabletler ve akıllı telefonlar eklendi, ilişkide de yatakta da kopuşlar başladı. Birçok kişi telefonunu, tabletini yanına alıyor, partneri ile birlikte değil, tek başına internet denilen sonsuz alemde dolaşıyor.



Pandemos Psikoloji Merkezi’nden Uzman Psikolog Gizem Pekcan, son yıllarda çiftlerin en çok dert yandıkları konunun akşamları eve gelindiğinde erkeğin televizyonun karşısına uzanıp spor programı izlemesi, kadının ise kendini yalnız hissedip internette vakit geçirmeyi tercih etmesi olduğunu söylüyor ve ekliyor: “Ve sonra birbirlerini ilgisizlikle suçluyorlar. Aslında çözüm basit… Televizyon seyretmek, internete girmek aslında kötü bir şey değil ve artık bir ihtiyaç. Ama bunu birlikte yapabilmek, birlikte bir program izleyebilmek, internetteki paylaşımları birlikte okuyup gülmek ve hatta akşam tüm bunları yapmadan önce bir saati sadece sohbet ederek geçirmek hiç zor değil. Çünkü bunu yapmadığınızda flörtleşme, cilveleşme dolayısıyla da cinsellik unutulmaya başlanıyor. Televizyonun karşısında uyumalar artıyor, birleşme sayısı azalıyor. Aynı evin içinde yaşayan iki yabancı olunacak hale gelinebiliyor.”



“Oldu bitti” birleşmeler

Sadece cinsel birleşme sıklığının azalması cinsel hayatın olumsuz etkilendiğini göstermiyor. Aynı sıklıkta birlikte olunsa bile cinselliğe ayrılan zamanın azalması, genellikle erkeğin hızlandırılmış seks yaşama eğilimine girmesi, ön sevişmeden, oyunlardan uzak, “Uyumadan önce beş dakika sevişip aradan çıkaralım” düşüncesi zamanla alışkanlığa dönüşüyor. Bunun sonucunda ise tatmin olamayan kadın cinsel isteksizlik yaşamaya başlıyor çünkü kadınlar biraz daha vakit harcanmasını, kur yapılmasını, güzel sözler söylenmesini, okşanılmayı, öpülmeyi istiyor.



