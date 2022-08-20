Erkeğinizi baştan çıkarın: Erkekleri etkilemenin 11 yöntemi

Özgüven

Erkekleri etkilemenin pek çok yöntemi vardır ancak en önemli etkileme yöntemlerinden biri kendi özgüveninizdir. Kendinizi sever ve özgüveninizi yükseltirseniz, yaydığınız etkili enerjide bir o kadar yoğun olacaktır. Yani özgüven enerjisini etrafa yaydığınızda ister istemez zaten erkeklerin ilgisini çekeceksiniz. Kim yanında özgüvensiz birini ister ki?