Erkekleri etkileme yolları: Erkekleri etkileme sanatından 15 öneri
Hoşlandığınız biri mi var? Onu nasıl etkileyeceğinizden emin değil misiniz? Bu konuda muhtemelen yalnız değilsiniz çünkü bu soru internette de çok aranan bir soru. Bu makalede erkekleri etkilemenin 15 yolunu anlatıyoruz. Hazırsanız başlayalım...
Karşınıza bir erkek çıktı ve onu etkilemek mi istiyorsunuz? Eğer erkekleri etkileyen tek şeyin dış görünüş olduğunu sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü bir erkeği gerçekten etkilemenin ve derinden bağlanmasını istiyorsanız bunun için pek çok parametre devreye giriyor. (Erkekler nasıl aşık edilir başlıklı yazı da ilginizi çekebilir)
İşte erkekleri etkilemenin 15 yolu
1- Özgüven
Erkekleri etkilemenin pek çok yöntemi vardır ancak en önemli etkileme yöntemlerinden biri kendi özgüveninizdir. Kendinizi sever ve özgüveninizi yükseltirseniz, yaydığınız etkili enerjide bir o kadar yoğun olacaktır. Yani özgüven enerjisini etrafa yaydığınızda ister istemez zaten erkeklerin ilgisini çekeceksiniz. Kim yanında özgüvensiz birini ister ki?
2- İlgi alanları
Onun ilgisini çekmek ve etkilemek istiyorsanız ilgi alanlarına odaklanmalısınız. Bu hem onun ilgi alanları hem sizin ilgi alanlarınız için geçerli. Onun ilgi alanlarıyla ilgili araştırmalar yaparsanız konuşabilecek ortak bir noktanız, paylaşacak ekstra zamanınız olabilir. Önce iyi bir gözlem yapın nelerden hoşlanıyor, siz nelerden hoşlanıyorsunuz eğer ortak bir payda bulduysanız ne mutlu size. İkinci konu ise sizin ilgi alanlarınız... Kendine özgü hobileri, ilgi alanları olan insanlar her zaman daha ilgi çekicidir. Rutin bir insan yerine farklı özellikleri, yetenekleri, ya da çalışmaları olan insanlar her zaman daha ilgi çekicidir.
3- Vücut dili
Vücut dili bir erkekle flört etmek için en etkili yöntemlerden biridir. Temas etmek hem o kişiyi kontrole aldığınızı gösterirken hem de ufak dokunuşlar flört aşamanıza heyecan katacaktır.
4- İşin içine biraz oyun katın
Bir erkeği etkilemek istiyorsanız onunla bazen küçük oyunlar oynayın. Bir erkekle yarış yapmak onları çok heyecanlandıracaktır ve sizinle her şeyi paylaşabileceğini de görecektir. Ancak oyunun dozu rahatsız edici değil heyecan katacak kıvamda olmalı.