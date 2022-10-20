Erkekleri etkileme yolları: Erkekleri etkileme sanatından 15 öneri

Karşınıza bir erkek çıktı ve onu etkilemek mi istiyorsunuz? Eğer erkekleri etkileyen tek şeyin dış görünüş olduğunu sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü bir erkeği gerçekten etkilemenin ve derinden bağlanmasını istiyorsanız bunun için pek çok parametre devreye giriyor. (Erkekler nasıl aşık edilir başlıklı yazı da ilginizi çekebilir)

İşte erkekleri etkilemenin 15 yolu

1- Özgüven

Erkekleri etkilemenin pek çok yöntemi vardır ancak en önemli etkileme yöntemlerinden biri kendi özgüveninizdir. Kendinizi sever ve özgüveninizi yükseltirseniz, yaydığınız etkili enerjide bir o kadar yoğun olacaktır. Yani özgüven enerjisini etrafa yaydığınızda ister istemez zaten erkeklerin ilgisini çekeceksiniz. Kim yanında özgüvensiz birini ister ki?