Evdeki düzeniniz ilişkiniz hakkında ne söylüyor?

İster yakın zamanda yeni sevgilinize taşınmış olun, ister hayat arkadaşınızla yıllardır birlikte yaşıyor olun, evinizin dekoru ilişkiniz hakkında çok şey söyleyebilir.

Furniture And Choice'un iç mekan stil danışmanı Rebecca Snowden, ev dekorasyon alışkanlıklarınızın ilişkiniz hakkında ortaya koyduğu şeyleri paylaştı.

Rebecca şunları söylüyor: “Önemli bir kişinin yanına taşınmak birçok insanın hayatında heyecan verici bir dönüm noktasıdır ve o kişiye olan bağlılığınızı göstermeniz için büyük bir adımdır.”

“Evinizi birlikte dekore ederken, sürecin tadını çıkarırken ve birlikte geçirilen kaliteli zamanın faydalarından yararlanırken mutlaka işleri ağırdan alın. Evinizi sevgiyle dekore etmek, uzun yıllar boyunca bir yuvaya sahip olmanızı sağlayacaktır.”

EVDEKİ DÜZENİNİZ İLİŞKİNİZ HAKKINDA NELER SÖYLÜYOR?

1) Sıklıkla üzerinde değişikliğe gidilen ev

Anlamı: Dengeyi sağlamak için birliğe ihtiyaç var

“Düzeni ve dekorasyonu tamamlanmamış bir ev, ortak bir hedef ve amaç açısından birlik arayan bir ilişkinin belirtisi olabilir.

“Her iki tarafı da herhangi bir göreve, özellikle de ev tadilatı kadar büyük bir göreve yaklaşırken aynı fikirde olması çok önemlidir, bu nedenle doğru iletişim taktiklerinin ve yerinde ilerleme arzusunun olduğundan emin olmak önemlidir.”

“Projeyi bitirmek için zaman ayırmak ve bunu yaparken birlikte vakit geçirmek, süreci sağlıklı götürmenin anahtarı olabilir.”

2) Gösteri evi

Anlamı: Saygı ve farkındalık

“En uyumlu çiftler, düzenli rotasyonlara, ev işleri ve temizlik için bir düzene ve hatta evde işler bozulduğunda bakım gibi basit alışkanlıklara sahip olma eğilimindedir; her bir eş, diğerinin ne yaptığının farkındadır ve başka yöntemle katkıda bulunur.”

“Bu ilişki yapıları saygı, farkındalık ve vicdanlılıkla olduğu kadar adaletle de ilgilidir. Ayrıca bir partnerin bir durumu öngörüp, siz istemeden bir işi halletmesi inanılmaz derecede seksi olabilir.”

“Hiçbir ev işini ertelemeyin. Bu ilişkinize de olumlu yansıyacaktır.”

3) İşlevsel ev

Anlamı: Takdir ve anlayış

“Aynı şeylere değer veren çiftlerde, estetik görüntü ve uyumun yanında, işlevsellik de öne çıkacaktır.”

“Bir çift bir konuda görüş ayrılığı yaşıyor olabilir, ama karşılıklı takdir ve anlayış varsa bir taraf kendi istekleri konusunda diğerine boyun eğebilir.”

“Örneğin bir kişi tüm mutfak eşyalarının gözden uzak olmasını tercih edebilir, ancak estetik bir kaygı varsa tencere ve tavaların sergilenmesine karşı çıkmayabilir

4) Ivır zıvır dolu ev

Anlamı: Anılar yaratmak oldukça önemlidir

“Bazılarının dağınıklık olarak adlandırabileceği bir düzende siz, birlikte geçirdiğiniz mutlu yılları görebilirsiniz.”

“Yoğun ve eşya dolu bir iç mekan, potansiyel olarak organizasyon veya zaman eksikliğini yansıtabilirken, her ikinizin de ev aktivitelerine zaman ayırdığınızdan emin olmak, işlerin birikmesini engelleyebilir ve yaşam alanınıza özen gösterme şansı sunabilir.”

“Kesin olan bir şey var ki, duygusal değeri olan ufak tefek şeylerle dolu bir eve sahip olmak, içeri giren herkese ilişkinizi gösterecek ve rahatlatıcı bir ev yaratmanıza gerçekten yardımcı olacaktır.”

“Sadece aşırıya kaçmamaya dikkat edin çünkü bu, daha fazla temizlik yapılması gerektiği anlamına gelebilir ve bu da ilişkinizi daha fazla etkileyebilir.”

5) İleri dönüşümlü ev

Anlamı: Tutku ve yaratıcılık

“Eğer ileri dönüşüm ortak bir tutkuysa, o zaman bu bir çift için harika bir bağlanma fırsatı olabilir. Çevre, tasarruf ve geri dönüşüme ilişkin ortak değerler bir ilişkideki gücü temsil edebilir.”

“Yeni mobilyalar ve bu mobilyaları bulmak için yeni yerler aramak eğlenceli olabilir. Bir şeyi diğerine dönüştürmek için gereken yaratıcılık hem sosyal bir girişim olacaktır hem de sizi finansal açıdan güçlendirecektir.”

“Aynı şekilde, eğer bir partner bunu diğerinden daha fazla önemsiyorsa, bu sürtüşmeye neden olabilir. Ortak mülk veya yaşam alanı satın almaya veya tasarlamaya başlamadan önce her zaman ilk adım, ortak değerler, saygı ve iletişim olmalıdır. Partnerinizi önemsediğiniz şeylerle nazikçe tanıştırın.”