Beğenildiğini hissetmek, sadece kadınların değil herkesin arzusu.
Evlisiniz ya da uzun süredir biriyle birliktesiniz.
İlişkinizde her şey yerli yerinde. Sadece biraz heyecan
kaybınız var. Son zamanlarda da iş yerinizdeki
biriyle arada bakışlarınız karşılaşıyor, konuşurken
ya siz ona, ya da o size nazikçe dokunuyor, adı
üstünde flörtleşiyorsunuz. Bu da size o anlarda
kendinizi iyi hissettiriyor. Ya da tesadüfen karşılaştığınız
birini çok beğeniyorsunuz. ‘Hımm hoş adammış’ diye
geçiriyorsunuz içinizden. Belki de ayaküstü sohbet edip, güzel
vakit geçiriyorsunuz. Ama nedense bir yandan da içiniz huzurlu
değil. İçiniz rahat olsun; korkmayın, eşinizi ya da sevgilinizi
aldatmıyorsunuz! Yani sizin birini beğeniyor ya da başka biri
tarafından beğeniliyor olmanız, var olan ilişkinizin kötü gittiği ya
da sevgilinizi aldattığınız anlamına gelmiyor.
Bu tür flörtler, kendinizi iyi hissettiriyorsa hiçbir sorun yok!
Hatta ilişki uzmanları bu tür durumların ilişkiye iyi geldiğini bile
söyleyebiliyor. Psikiyatrist Murat Dokur da şöyle destekliyor:
“Kişilerin kendilerini daha iyi, daha güzel hissedebilmelerine,
sevebilir ve sevilebilir olmalarına yardımcı olan ‘sosyal flört’
aldatma değildir. Hatta bu şekildeki bir iyi hissedişin ilişkilere
doğrudan yararı olduğunu söyleyebiliriz.”