Erkekler evlilikten neden korkuyor?

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Erkeklere ‘Evlilik’ sözcüğünden neden bu kadar çok korktuklarını sorduk!



Murat, 22 yaşında/Öğrenci

Ailesinin yanında yaşayan ve evin hiçbir sorumluluğunu omuzlamayan her erkek evlilikten kaçar! Hiçbir zaman trip atmayan, küsmeyen annenin düşkünlüğünü ve sağladığı konforu başka bir kadın veremez bence.



Berk, 33 yaşında/Tiyatrocu

Her ne kadar medeni bir bakış açısına ve görüntüye sahip olsak da çok eşlilik bizim kanımızda var! Evde otururken, dışarıyı merak ediyoruz. Heveslerimiz hiç bitmiyor. Sorumluluklar korkutuyor, çocuk bakmak kendini unutmak anlamına geliyor. Hal böyle olunca, biz kaçmayalım da kim kaçsın?



Devrim, 24 yaşında/Gazeteci

Kesinlikle evlilik insanı yaşlı gösteriyor! Bu nedenle ruhunu genç hisseden herkesin yapacağı gibi uzun bir süre bu düşünülmez ve ertelenir. Fakat ben, yaşım epey ilerledikten sonra da düşünmezsem; sebebi kadınların uzun bir zaman önce iş hayatına atılarak terk ettiği mutfak yüzünden olur! Yemek yapmayı bilmeyen ya da kötü yemek yapan kadın baştan ofsayt. Unutmayın ki bir erkeğin kalbi midesinden geçer, yatakta bağlanır.



Burak, 27 yaşında/Bankacı

Sakın yanlış anlamayın, biz ilişkiden değil bağlanmaktan kaçıyoruz! Evlilik, bizim bu rahat ve kısıtlanmayı sevmeyen yapımızın tam tersine daima iki kişi olmayı, bir partnerle birlikte hareket etmeyi ve ‘Biz” diyebilmeyi gerektiriyor.



