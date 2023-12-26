Evlilikte anlaşmazlıkların çözümü için 7 pratik ipucu

Sağlıklı çatışma çözme becerilerini geliştirmek, dayanıklı bir bağı güçlendirir ve gelecekteki çatışmaların çözümü için bir plan oluşturur.

ÇİFTLER ARASINDA ANLAŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ İÇİN 7 İPUCU

Etkili iletişim

Aktif dinleme, çatışmanıza çözüm bulmanın en iyi yollarından biridir. Partneriniz sorunları hakkında konuşurken, bir yanıt oluşturmadan aktif olarak dinleyin. Yanıt vermeden önce söylenenleri düşünün. Zamanla daha az çatışma yaşayacaksınız çünkü partnerinizin ne istediğini veya nasıl hissettiğini sezgisel olarak anlayacaksınız.

Duygularınızı hemen ifade edin

Evlilikteki anlaşmazlıkları ele alırken doğru zamanlama çok önemlidir. Her ikiniz de stresli veya kızgın olduğunuzda sorunları gündeme getirmekten kaçının, aksi takdirde sorunlar daha da tırmanabilir.

Öte yandan, sorunların daha sonraki bir tarihe kadar birikmesine izin vermeyin. İkiniz de sakinleştiğinizde, konuyu doğrudan ve dürüstçe ele almanız tavsiye edilir. Ayrıca öfke, hayal kırıklığı veya kafa karışıklığı gibi duygularınızı açıkça ifade edin ve ardından belirli bir değişiklik isteyin. Örneğin, "Bir dahaki sefere tatile nereye gideceğimizi seçmeme izin vermeni istiyorum" veya "Bana bağırmandan hoşlanmıyorum." Son olarak, "Kabul etmiyor musun?" gibi bir onay isteyin.

Uzlaşma arayın

Unutmayın, siz farklı geçmişlere sahip iki insansınız ve her konuda aynı fikirde olmayacaksınız. Çatışma çözümü kazanmakla ilgili olmadığından, uzlaşma her iki taraf için de işe yarayabilir. Uzlaşmalar, adalet duygusunu teşvik ederken bireysel endişelerin ve ihtiyaçların karşılanmasını sağlar.

Partnerinizi suçlamaktan kaçının

Bazen işler kontrolden çıkar ama partnerinizi suçlamak onu savunmaya iter. Soğukkanlılığınızı her zaman korumak kolay değildir, ancak "hissediyorum" ifadelerini kullanmak genellikle diğer kişiyi sizin yerinize koymanıza yardımcı olur. Mesela” “Arkadaşlarının önünde bana böyle davrandığında kendimi değerli hissetmiyorum.” Partneriniz size değer veriyorsa davranışlarının ilişkinizi nasıl etkilediğini anlayacaktır.

Sağlıklı sınırlar oluşturun

Mutlak hayır-hayırlarınızı mümkün olduğu kadar erken duyurun. Partneriniz, taviz veremeyeceğiniz şeylerin en başından farkında olmalıdır. Ancak, onlardan daha önce bahsetmemiş olsanız veya ilişkiniz boyunca bazı şeyler değişmiş olsa bile, onlara haber verin. Bütçeleme, ev işleri, aile beklentileri, ebeveynlik ve daha fazlası gibi "romantik olmayan" şeyleri tartışın. Kişisel alanın hayati önem taşıdığını ve bir ilişkideki her bireyin diğer hobileri ve arkadaşlıkları sürdürmekte özgür olması gerektiğini unutmayın.

Tek seferde bir sorunu çözün

Bir konu üzerinde başlayıp birden fazla konuya sapan tartışmalardan kaçının. Bir diğerine geçmeden önce her zaman bir sorunu çözmek için partnerinizle anlaşın. Pratik ve sabırla, her bir ortak, başka bir konuyu ele almadan önce duygularını işlemek için zamana sahip olacaktır.

Partneriniz hakkında her zaman en kötüsünü düşünmeyin

Partneriniz mesajınıza yanıt vermezse veya öğle yemeğine geç kalırsa, olumsuz sonuçlara varmaktan kaçının. Özellikle bu davranış tekrarlanmıyorsa, her zaman kötü niyetli olduklarını varsaymayın. Suçlamalar yerine partnerinize durumu doğrudan sorun.

Profesyonel yardım alabilirsiniz

Çatışmalar devam ederse veya tırmanırsa, profesyonel bir evlilik danışmanı değerli bilgiler ve rehberlik sağlayabilir. Her iki tarafın da açılmasına, altta yatan sorunları belirlemesine ve etkili çatışma çözümü stratejileri geliştirmesine yardımcı olabilirler.

Çatışmalardan kaçmak yerine onları kucaklamak, dayanıklı bir evlilik ilişkisine ve kişisel gelişime katkıda bulunabilir.