Özel bir pasta

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Misket Pasta'dan düğünlere özel pasta tasarımları....

Misket Pasta, Wedding koleksiyonuyla düğünlere özel pasta ve cupcake'ler sunuyor. Bu yıl beyazın yanı sıra baharın ve yazın favori renkleri pudra, krem tonları da pasta ve cupcake eri süslüyor… Tüm pasta ve cupcake modellerinin üzerinde zarif çiçek, kurdela, inci motifleri gibi birçok farklı obje bulunuyor. Pastalar bu motifler ile daha da zarif bir hale getiriliyor.

Görselliği kadar lezzetiyle de göz dolduran Misket Pasta tasarımları davetlerinizin en özel konuğu olmaya aday…