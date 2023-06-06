Sevgilinin ailesiyle tanışırken nelere dikkat edilmeli? 11 tavsiyeye kulak verin!
Uzun zamandır sevgilinizle birliktesiniz ve artık ailesiyle tanışmanın zamanı geldi. Belli ki tanışırken çok gergin olacaksın ama bazı hususlara dikkat etmek bu işi daha zevkli ve başarılı hale getirebilir. İşte sevgilinizin ailesi ile tanışırken dikkat etmeniz gereken bazı ipuçları...
Sevgilinizin annesi ile tanışmak gerçekten zorlu ve heyecanlı bir süreç olabilir. Buluşmadan önce biraz gerin hissedebilirsiniz. Ancak bir ailenin çocuklarının partnerinden nefret etme niyetiyle buluşmaya gitmesi nadirdir. Burada en önemli şey sadece kendin olmak.
Yazar ve ilişki uzmanı Sylvia Smith, rahatlamak için elinizden geldiğince çabalayın diyor. Belli ki çok gergin olacaksın ama partnerinin ailesiyle tanışmanın muhtemelen şimdiye kadarki en kötü şey olmayacağını unutma. "Aileleri sizi eşiniz kadar sevmek istiyor, bu yüzden gerçek benliğiniz olarak ve onlara sadece korkunç 'kayınvalideler' olarak değil, gerçek insanlar gibi davranarak size aşık olmalarına yardımcı olun" diyor. İşte sevgilinizin ailesi ile tanışırken dikkat etmeniz gereken bazı ipuçları...
Ebeveynlerle nasıl tanışılır?
1. Aile hakkında önceden bilgi edinin
Sylvia Smith "Yemek masasında kimin kim olduğu konusunda fikir sahibi olmak, kendinizi daha rahat hissetmenize yardımcı olacaktır. Size ne bekleyeceğiniz konusunda bilgi vermelerini sağlayın" diyor.
Partnerinize aile tutumunun ne olduğunu sorun: yüksek sesle mi yoksa çekingen mi? Sylvia, bunu bilmek "konuşma söz konusu olduğunda sizi daha rahat hissettirmeli" diyor.
2. Kendiniz olun
Tanışılacak kişi sizseniz ve çok sessiz kalırsanız, sadece "lütfen" ve "teşekkür ederim" demek için ağzınızı açarsanız, aile üzerinde sizin tamamen yanlış bir izlenim bırakabilirsiniz.
Sylvia, "Onlara çekici, ilgi çekici olduğunuzu ve sohbeti canlandırmak için sorular sorarak iyi bir izlenim bırakmaya önem verdiğinizi gösterin," diyor. "Ebeveynlere nerede büyüdüklerini ve nasıl tanıştıklarını sorun. Bu sorular genel görünebilir, ancak birbirinizi daha iyi tanımanıza yardımcı olacak harika sohbet başlatıcılardır."
3. Kıyafetiniz hakkında stres yapmayın
Ebeveynlerle tanışmak için ne giyeceğimi düşünerek enerji harcamaya gerek yok. Kıyafetiniz etkinliğe uygun olduğu sürece sorun yok. Örneğin, siyah şık bir etek veya elbise ile katılmanız gereken bir akşam yemeğine kısa yazlık bir şortla gitmeyin.