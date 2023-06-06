Sevgilinin ailesiyle tanışırken nelere dikkat edilmeli? 11 tavsiyeye kulak verin!

Sevgilinizin annesi ile tanışmak gerçekten zorlu ve heyecanlı bir süreç olabilir. Buluşmadan önce biraz gerin hissedebilirsiniz. Ancak bir ailenin çocuklarının partnerinden nefret etme niyetiyle buluşmaya gitmesi nadirdir. Burada en önemli şey sadece kendin olmak.

Yazar ve ilişki uzmanı Sylvia Smith, rahatlamak için elinizden geldiğince çabalayın diyor. Belli ki çok gergin olacaksın ama partnerinin ailesiyle tanışmanın muhtemelen şimdiye kadarki en kötü şey olmayacağını unutma. "Aileleri sizi eşiniz kadar sevmek istiyor, bu yüzden gerçek benliğiniz olarak ve onlara sadece korkunç 'kayınvalideler' olarak değil, gerçek insanlar gibi davranarak size aşık olmalarına yardımcı olun" diyor. İşte sevgilinizin ailesi ile tanışırken dikkat etmeniz gereken bazı ipuçları...