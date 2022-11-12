Evlilikte sorunlar nasıl çözülür? Bu doktor çift 7 günlük bir ödev öneriyor

İlişki ve evlilik Uzmanı Dr. Julie ve Dr. John Gottman uzun yıllardır ilişkiler, evlilik ve aşk konularına kafa yoruyor. Evliliği sarsılan çok sayıda aileye önerdikleri 7 günlük bir ödev var. "Önümüzdeki hafta boyunca, ilişkinizi daha iyiye doğru değiştirebilir ve bunu küçük adımlarla hemen yapabilirsiniz. 7 gün boyunca sizden yedi yeni alışkanlık öğrenmenizi isteyeceğiz. Kolay, hızlı ve eğlenceli olacaklar. Büyük jestler ya da büyük konuşmalar olmayacak. Bu uygulamalar, flört ediyorsanız veya bizim gibi 35 yıldır evliyseniz size yardımcı olacaktır. Bu küçük değişiklikleri yaparak ve sürdürerek, sevginizi sonsuza kadar sürebilirsiniz. Harika bir başlangıç, yeniden başlatma veya rota düzeltmesi için kitimizdir. Başlamanız gereken tek şey denemeye istekli olmaktır" diyorlar.

İşte önerdikleri 7 günlük ödev:

PAZARTESİ GÜNÜ

1 numaralı ipucu: Dönmek

"50 yıllık çalışmamızın en önemli keşiflerinden biri, 'bağlantı teklifleri' dediğimiz şeydir. Bu, bir kişinin bir teklifte bulunarak diğeriyle küçük bir bağlantı başlatmaya çalıştığı zamandır. Bu fiziksel veya sözlü, açık veya gizli olabilir ve partneri daha sonra üç yoldan biriyle yanıt verir. Ya o teklife yönelirler, ya yüzlerini çevirirler ya da aleyhine dönerler. Pratikte bu nasıl görünüyor? Partnerinizin gazetesine bakarak 'Ah, bu ilginç bir makale' deyin. Bu, iletişim için bir teklif.

Verilere dönüp baktığımızda, boşanmış çiftlerin yüzde 33'ünün partnerlerinin tekliflerine yanıt verdiğini, bu oranın ilişkileri devam eden çiftlerde yüzde 86 olduğunu görüyoruz. İnsanların eşlerinin iletişim ve bağlantı tekliflerine nasıl tepki verdikleri aslında mutluluk ve ilişki istikrarının en büyük göstergesidir.

Partnerinizin iletişim kurma isteğine yöneldiğiniz her hareketi, hatta bir gülümsemeye gülümseyerek karşılık vermek kadar kısacık olsa bile, aşk kumbaranıza bozuk para atmak gibi düşünün"

Bugünün ödevi:

Bağlantı kurabileceğiniz küçük teklifler için tetikte olun. (Bazıları şöyle)

Göz teması.

Bir gülücük.

Doğrudan yardım veya ilgi isteme.

Günaydın ya da iyi geceler demek.

Bir iyilik istemek.

Size yüksek sesle bir şey okumak: 'Hey, şunu dinle...'

Bir şeyi işaret ederek: 'Şuna bakın!'

SALI

Büyük bir soru sorun

Doktar çift, "Çiftlerle yaptığımız çalışmada aşk haritaları oluşturmaktan bahsediyoruz. 'Aşk haritası' ile, eşinizin iç dünyasının samimi bir bilgisini kastediyoruz. Umutlarını ve hayallerini. İnançları; korkuları; onların arzuları. Sadece aşk haritaları oluşturmak için değil, onları güncellemek için de sorular sormalısınız.

Zaman geçtikçe birbirimize bu büyük şeyleri sormayı bırakıyoruz ve bunun yerine sadece küçük soruları soruyoruz: 'Çöpleri çıkardınız mı?' 'Köpek veterinere gitti mi?' Herhangi bir ilişki, yıllar içinde tekrar tekrar buluşma sürecidir. Partnerinizi anlamak için, bizim adlandırdığımız şekliyle bu 'aşk haritalarını' güncel tutmak önemlidir" diyor.

Bugünün ödevi:

Onla anlamlı bir şey sor. Sizi harekete geçirmek için şu soruları düşünün:

Hayatında gerçekleştiremediğin şeyler nelerdir?

Son bir yılda nasıl değiştin?

Şu anda hayattaki hayallerinden bazıları neler?

24 saat boyunca herhangi bir hayvana dönüşebilecek olsan hangisini seçerdin ve neden.

Bizim için mükemmel evi tasarlayabilseydin, neye benzerdi?

Yarın üç yeni beceriyle uyanabilseydin, hangisini seçerdin?

ÇARŞAMBA GÜNÜ

Teşekkür ederim de

Çift danışmanlığı alanında uzun bir süre terapistler, mutsuz çiftlerin, tipik bir gün boyunca birbirlerine çok iyi davranmadıkları için mutsuz olduklarını varsaydılar. Birbirlerine artan nezaket eylemleri uygulamak için 'pozitif günler' reçete ederlerdi. Çok çabuk, bu fikirden vazgeçtiler çünkü işe yaramadı.

Genel olarak insanların birbirlerine iyi davrandıkları ortaya çıktı. Sadece eşlerinin yaptığı güzel şeyleri fark etmediler. Mutsuz evli çiftler, bu olumlu şeylerin yüzde 50'sini kaçırdı. Mutlu evli çiftler, mutsuz evli çiftlerden daha fazla şey yapmıyorlardı sadece eşlerinin bunları yaptığını görmekte daha iyiydiler.

Hayat devam ederken, sadece ne yapmadıklarını veya kötü yaptıklarını görmek ve tuzağa düşmek kolaydır. Çamaşır yıkamak yerine süveteri küçültmek; kuzu pirzola almaktansa biberiyeyi unutmak.

Varsayılan ayarlarını değiştirin ve doğru olanı arayın. İkinizin arasındaki dinamiğin ne kadar hızlı gelişeceğini göreceksiniz.

Bugünün ödevi:

Birinci adım: Bir antropolog olun. Bugün partnerinize yakından bakın. Olumlu yaptığı her şeyi yazın (kahvaltıyı hazırladı, size kahve yaptı ve bütün sabah telefonla aradı) ama olumsuzları yazmayın (merdivenlerdeki çamaşır yığınını görmezden geldi). Partnerinizin nasıl nezaket, cömertlik ve cesaret gösterdiğine dikkat edin.

İkinci adım: Rutin bir şey için teşekkür edin. Doğru yaptıkları bir şey, küçük de olsa, her gün yapsalar bile - aslında, özellikle küçükse ve her gün yapıyorlarsa! Onlara bu küçük şeyin senin için neden önemli olduğunu söyle.

PERŞEMBE

Gerçek bir iltifatta bulun

Dr Çiftin önerdiği bu madde şöyle: Bazıları yirmi yılı aşkın süredir takip ettiğimiz 3.000 çiftten elde edilen veriler, birlikte mutlu bir şekilde kalan çiftlerin, eşleri hakkında sevdikleri ve takdir ettikleri belirli nitelikleri kolayca adlandırabildiklerini gösterdi.

Aşkın ustalarının bizden daha az kusuru yoktur.

Ama en iyi oldukları şey, partnerlerinin iyi niteliklerini görmektir. Bu, en güçlüsü küçümseme olan bir ilişkiyi bozan güçlere karşı aşılmaz bir zırh haline gelir.

Aşağılama, eşinize yönelik olumsuz düşünce ve eleştiri modelinden ortaya çıkar ve boşanmanın 1 numaralı göstergesidir.

Bugünün ödevi:

Birinci adım: Partnerinizin sözlü bir portresini yapacak olsaydınız, hangi kelimeleri seçerdiniz? Üç ila beş seçeneği daire içine alın: Sıcak / Komik / Cömert / Sakin / Yaratıcı / Tutkulu / Yoğun / Canlı / Düşünceli / Maceracı / Eğlenceyi seven / Oyuncu / Zeki / Algısal / Yetiştirici / Seksi / Zeki / Yetenekli / Sevecen / Yetkin / Büyüleyici / Bilge / Sevecen / Düşünceli / Çekici / Güvenilir / Esnek / Destekleyici / Meraklı / İlginç / Nazik / Cesur / Açık / Uysal / Hassas

Partnerinizin sözlü bir portresini yapacak olsaydınız, hangi kelimeleri seçerdiniz? Üç ila beş seçeneği daire içine alın: Sıcak / Komik / Cömert / Sakin / Yaratıcı / Tutkulu / Yoğun / Canlı / Düşünceli / Maceracı / Eğlenceyi seven / Oyuncu / Zeki / Algısal / Yetiştirici / Seksi / Zeki / Yetenekli / Sevecen / Yetkin / Büyüleyici / Bilge / Sevecen / Düşünceli / Çekici / Güvenilir / Esnek / Destekleyici / Meraklı / İlginç / Nazik / Cesur / Açık / Uysal / Hassas İkinci adım: Bugün, ne zaman birlikte olursanız olun, partnerinizin bu nitelikleri nasıl somutlaştırdığını fark edin.

Bugün, ne zaman birlikte olursanız olun, partnerinizin bu nitelikleri nasıl somutlaştırdığını fark edin. Üçüncü adım: İfade edin! Partnerinize, onun hakkında sevdiğiniz ve takdir ettiğiniz anahtar, temel şeyleri ne sıklıkla iletiyorsunuz? Daha fazlasını yapın.

CUMA

Neye ihtiyacın olduğunu söyle

Bu maddenin açıklaması ise şöyle: Hepimizin ihtiyaçları var. Hepimizin arzuları var. Ama onları söylemiyoruz. İpuçlarını bırakıyoruz ve 'sadece bileceğini' umuyoruz. Kendimize neden bizim söylememize gerek kalmadan bunu çözebilmeleri gerektiğine dair bir hikaye anlatıyoruz ("Bu çok açık! Bu sadece sağduyu!').

Partnerimiz ise bu ihtiyaçları karşılayamadığında ise kırgın hissediyoruz. Partnerlerimizin umursamadığına, sadece kendilerini düşündüklerine, söz konusu bizsek çok meşgul olduklarına veya artık ilişkiye değer vermediklerine inanmaya başlarız. Biz de onları eleştiriyoruz. Sadece ihtiyacımız olanı istemek yerine kızgınlığı ve eleştiriyi biriktirdiğimizde, bir noktada barajın kırılması gerekiyor. Bu durum biriktikçe itiş kakış ve daha fazla sorun da birikiyor.

Ancak tüm bunlar şu basit şeyi yaparak önlenebilir: Neye ihtiyacınız olduğunu söyleyin.

Bugünün ödevi:

Birinci adım: Yansıtın. Neye ihtiyacın var ya da istiyorsun? Partnerinizden ne beklediğinizi düşünün. Onunla daha fazla zaman geçirmek için can atıyor musunuz? Ev işlerinde yardıma mı ihtiyacınız var? Kariyerinizi sürdürürken daha fazla desteklenmeye mi ihtiyacınız var? 'Seni seviyorum' kelimesini daha sık duymaya ihtiyacın var mı?

İkinci adım: Kendinizi tanımlayın. Her zaman nasıl hissettiğiniz hakkında konuşarak neye ihtiyacınız olduğunu sorun.

'Seni özledim. Bu gece telefon ve TV olmadan birlikte vakit geçirebilir miyiz?'

'Bugün kendimi çok yorgun hissediyorum. Akşam yemeğini yapar mısın, böylece birkaç dakika dinlenebilirim?'

'Senin tarafından dokunulmayı seviyorum. Bana sarıl.'

CUMARTESİ

Mini dokunuşu uygulayın

Doktor çift şöyle söylüyor: Harika, tatmin edici ve uzun süreli bir birlikteliğe sahip olmak için ne kadar seks yapmanız gerektiğine dair sihirli bir sayı, belirlenmiş bir veri noktası yoktur. Bildiğimiz şey, başarılı çiftlerin aşk ateşini canlı tutmak için dokunma gücünü en çok kullananlar olduğudur. Yemek yaparken, temizlik yaparken, havadan bahsederken dokunurlar.

Olumlu, samimi, rahatlatıcı, cinsel olmayan dokunuş, yeni ve daha az aktif bir aşamada olabilecek bir libidoyu harekete geçirmek de dahil olmak üzere birçok yönden hepimiz için harikadır. Pek çok erkek için (hepsi olmasa da), cinsel istek temasa yol açar. Birçok kadın için (yine hepsi değil), temas cinsel arzuya yol açar.

Bugünün ödevi:

Mümkün olduğu kadar çok fiziksel bağlantı anı yaratmakla ilgilidir. Gün içinde bunlardan kaç tane toplayabilirsiniz?

Öp - altı saniye.

Sarıl - 20 saniye.

Ellerini istediğiniz kadar tutun.

On dakikalık bir masaj yapın. Bir kişi kanepede, diğeri yerde oturuyor. Sonra yer değiştirin.

Kanepede sarıl.

Konuşurken birbirinizin eline veya koluna dokunun.

Stresliyse, eşinizin omzuna elinizi koyun.

Alınlara dokunun.

Masanın altındaki ayaklarına dokunun.

PAZAR

Size özel saatler ayarlayın

Bu maddenin açıklaması ise şöyle: Evlilik içindeki yalnızlıktan bahsedelim. Kulağa olumsuz geliyor ama birçok çift için hayatın bir gerçeği. Yıllar ya da on yıllar birlikte geçirebilir, çocukları büyütebilir ve aynı yeri işgal edebiliriz ama bir hayatı paylaşmak yerine paralel hayatlar yaşarız.

Birlikte vakit geçirmek işe yarayan bir panzehirdir.

Birlikte vakit geçirmek için kesin bir taahhütte bulunmak, ikiniz için dünyanın sürekli saldırısına karşı bir kale kurmak gibidir - tüm talepler, yapılacak işler; ev işleri ve ayak işleri karmaşası. Bu sefer ekstra değil. Bu bir bonus veya ödül değil. Bu bir yatırım.

Bugünün ödevi:

Baş başa vakit geçirecek özel günler ayarlayın. Bu illa bir restorana gitmek olmayabilir. Evde de ikinize özel, baş başa kalacağınız ambiyanslar yatırabilirsiniz.